【電影時尚】侏羅紀高跟鞋？品牌依賴大銀幕　主角一着勝千萬宣傳

我承認我不愛看電影，關在電影院動彈不得幾小時，我寧願窩在床上，手拿遙控器，前進快轉，一幕回放或不停重播，操之在我。 而且我常錯毯點，比起扣人心弦的劇情，我更注意男女主角的裝扮，穿了哪雙球鞋，《 穿PRADA的惡魔 》那件毛衣到底是藍色還是天藍色，Andrea 戴的 Chanel 珍珠項鍊，阿甘穿的 Nike Cortez、《 志明與春嬌 》樂哥穿紅了 New Balance 等。

集結眾多大咖女星的《 盜海豪情：8美千嬌 》，戲服比頒獎典禮紅毯還精彩，Valentino、Burberry等，搶奪珠寶的地點是在 Met Gala，目標是 Cartier Jeanne Toussaint 項鍊。（《盜海豪情：8美千嬌》劇照）

無論是品牌置入於電影，藉以捧紅某個單品，例如我看完電影立馬跑去鞋舖入手的阿甘鞋，《侏羅紀公園》女主角跑給恐龍追時，讓我們不停驚呼原來穿 Sam Edelman 高跟鞋能跑得這麼快，《魔雪奇緣》大賣，當年萬聖節滿街都是 Elsa 與 Olaf。

這麼說好了，奢侈是需要時間去培養。電影重現了過往我們未曾經歷過的美（苦）好（難）年代。我一直覺得每一部講述未來的故事，實際都是在描述一個不可思議的現在，這個道理同樣適用在述說過去。

里安納度狄卡比奧主演的《 大亨小傳 》，Miuccia Prada 與 Catherine Martin 設計戲服，Tiffany & Co. 量身打造珠寶，讓我們 瞭解原來 1920 年代的上流社會是如何紙醉金迷。

【怪獸2】Newt&Tina與他們的大褸：毛絨、皮革、絲質襯出典雅造型

▼▼看這些電影時，你都留意到角色們的戲服嗎？（按圖放大）▼▼

+ 8 + 7 + 6

《皇家特工》讓男生渴望變成梳著油頭、穿著在倫敦 Svile Row 量身打造三件式西裝的英國紳士，甚至還與男裝時尚網站 MR. PORTER 合作，推出 Kingsman 同名男裝，超過 60 件單品，Colin Firth 穿著的全部買得到。《 盜海豪情：8美千嬌 》一幫女子穿著 Givenchy、Zac Posen、Valentino、PRADA 華服， Cate Blanchett 的日常服是 Keith Richard 與 Burberry，還有一件件 Cartier 珠寶，包括在 Met Gala 的搶奪重點 Jeanne Toussaint 項鍊。

看出來了嗎？無論是對時尚品牌或者是觀看者，電影是一個夢工廠。只要男女主角夠大咖、劇情夠精彩、故事說得夠好，時尚品牌看到商機，爭相贊助。只要票房好，就算不賣，某個角色紅了，穿的單品就有機會爆款。

《皇家特工》不只讓英國正裝紳士呈為主流，還跟 MR PORTER 推出聯名系列。（《皇家特工》劇照）

電影與時尚品牌聯手塑造的人物與情節，對普羅大眾而言更像一個夢境。時尚電影是面哈哈鏡，照射出我們不曾經歷過的年代，好奇每個演員的光鮮亮麗，彷若拿了同一個包、打扮得一模一樣，就能過著跟主角相似的生活、與男主角相遇、有個 Happy Ending。就算我們心知肚明，電影的浮誇是有意呈現美好的事物，但人是因夢想而偉大，是吧！

相比時尚電影，我更愛看時尚紀錄片。台灣知名服裝設計師 Just in Case主 理人周裕穎則這麼剖析：「隨著社群媒體的共生，遙不可及的時尚秀分分秒秒在眼前直播，人們做夢的興奮少了些，時尚紀錄片能看到位居高位的時尚總編、設計師，跟拍他們工作狀況，（剪接過）互罵、受挫等的情緒，《時尚惡魔的聖經》是時尚業最真實的呈現，到底每年最重要 9 月號是如何運作出來的。」

《穿PRADA的惡魔》每個角色的的穿搭，都引發討論，讓大家很好奇時尚編輯真的能穿變穿 Sample？答案是「不行」。（《穿PRADA的惡魔》劇照）

《時尚惡魔的聖經》、《時尚惡魔的盛宴》（時尚圈到底有多少惡魔），到剛上映的《時尚教父的福音》。成長在種族隔離政策的社會，第一個能坐在時裝秀第一排的有色人種，前美國版《VOGUE》時尚總監 Andre Leon Talley，電影陳述的不只是浮誇的時尚圈，更深入的關於總族歧視的問題。還有 Alexander McQueen 的紀錄片《時尚鬼才： McQueen 》，「看著他初時做衣服笑得好開心，到背負著一季一接著一季的壓力，沉迷吸毒，」周裕穎說：「完全印證張愛玲說的：『時尚是爬滿跳蚤的華麗服裝』。」

不要以為自己跟時尚無關，即使在大拍賣、菜市場買到的一件衣服，都是時尚雜誌、設計師在前一年運籌帷幄的結果。（《穿PRADA的惡魔》劇照）

不要再以為時尚與自己無關，請想起《穿 PRADA 的惡魔》Miranda 說的：「2002 年 Oscar De La Renta 推出一系列深藍禮服，很快就遍及百貨公司、恐怖的休閒服專櫃，你從特賣花車翻出來的藍色毛衣，就是在這裡的人選中的毛衣。」

時尚電影故事的結局，教會我這堂課：「你可以買到流行 但風格必須自己掌握。」

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】