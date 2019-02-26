【Jacquemus】FW19向法國電影取經　比手掌更細超迷你手袋成焦點

時裝周可說是設計們的「考試」，是一個展示成果以及才能的時刻。而在芸芸品牌之中，你會發覺不少設計師或創作總監都是都是名校生，有的來自被譽為時尚最高學府的Central Saint Martins、有的畢業於美國時裝名校Parsons、又有的來自亞洲區的名學府，位於日本東京的文化服裝學院。 不過，有一位設計師，他沒有名校的加持，也能擠身巴黎時裝周，他就是Simon Porte Jacquemus以及其品牌Jacquemus。 Simon Porte Jacquemus沒有從時尚名校畢業，只在ESMOD修讀過數月時裝設計，家境亦不富有。

Jacquemus FW19系列。（網上圖片）

早在2012年，Jacquemus已登上巴黎時裝周，這位來自南法的設計師以其簡約、休閒的設計，征服了不少人的心，也有人把對舊CELINE之情寄託在這個品牌之上。

Jacquemus 2019秋冬系列以《Mon Oncle》（我的舅舅）和《Les Demoiselles de Rochefort》（柳媚花嬌）作為靈感。《Mon Oncle》是一部視覺喜劇 （visual comedy）電影，而《Les Demoiselles de Rochefort》則是一套以法國小鎮展開劇情的電影，相信時裝秀的場景就是以此為藍本。以「Place Jacquemus」為名的2019秋冬系列，把秀場化身為色彩繽紛的廣場。廣場上有各式各樣店舖、亦有住宅，牆上漆上不同顏色，粉藍、粉紅、粉紫……充滿少女風情，還有門前的植物、晾曬的衣服以及各種水果，儼如一個法國小社區的日常，恬靜閒適。模特兒在街道上穿梭，展示著品牌充滿南法風情的2019秋冬系列。

+ 10 + 9 + 8

系列剪裁同樣以闊鬆簡約為主，有oversized長大衣、襯衫以及闊腳褲。用色亦充滿視覺效果，除了有黑、白、藍等百搭色調外，亦有粉紅、綠色、鮮橙色等，與色彩繽紛的場景相映成趣。設計師亦在系列中加上了印花圖案，最後一位模特兒更穿上縫有立體花朵的闊身西裝，身上的花朵就像是從旁邊的花店順手拈來，充滿法式隨性之感。

飾品同樣是吸睛之處，Jacquemus每季的飾品都總能為大眾帶來驚喜。品牌2019年春夏系列推出極大的草織袋，也有迷你水桶袋。今季，品牌再次推出micro bag，而且比上一季的更要細，甚至連模特兒們戴上的耳環比起這個手袋還要大！細得只放得下AirPods的手袋，你又會不會入手呢？

時尚界是一個殘酷的世界，從著名學府畢業又或者是有一個富裕的家境對於一位時裝設計師而言，往往都是有利的條件。不過，來自法國南部的Simon Porte Jacquemus就正正推翻了此觀念，亦算是對其他設計師的一種鼓勵。