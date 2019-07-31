【煙花襲擊】時裝世界的「煙花」創作　Kate Perry火力閃耀時裝騷

今日（31日）凌晨時份，天水圍警署門外，突然有狂徒駕車，向人群投擲「穿雲箭」煙花，導致多人受傷，疑犯更肇事逃去，令人髮指。 香港這邊廂的「煙花襲擊」妄顧大眾安全，叫人震怒。煙花本應用舞台表演等歡快場合，多年來，時裝騷上也可見各式「煙花」的身影。不過如今香港風雨飄搖，相信煙花再美，港人都應該沒有閒情觀賞。

今日（31日）2時許，百多名市民於天水圍警署門外留守，聲援被捕青年，突然一輛黑色私家車駛經，向群眾投擲多枚「穿雲箭」煙花，多名在場市民及記者走避不及，被燒傷送院，而該私家車逞兇後更立即逃去，叫人憤怒。

一輛黑色私家車路經天水圍警署對開時，向人群發射煙花。（網上影片截圖）

以煙花作為武器，襲擊市民，罔顧安全，實在難以接受。煙花本應用於大時大節慶祝，或是舞台表演助慶，而非用作火藥傷人。說到舞台助慶，其實在歷年時裝騷舞台上，亦可見「煙花」的身影，不過此煙花當然不同彼煙花，絕無爆破危險場面。

Katy Perry在Victoria's Secret時裝騒上熱唱熱門單曲《Firework》。（網上圖片）

2010年Victoria's Secret時裝騷上，就邀請了歐美流行天后Katy Perry到場演唱熱門單曲《Firework》。《Firework》曾在美國Billboard Hot 100單曲榜蟬聯四周冠軍，風頭一時無兩。而在Victoria's Secret時裝騷上，Katy Perry穿上一襲由Todd Thomas設計的紫色緊身胸衣，配上繡有煙花圖案的裙撐，頭上亦戴有firework-inspired造型髮飾。為配合《Firework》演唱環節，舞台布景亦放有煙花綻放的短片。如今看來，如此製作雖略嫌簡陋，但畢竟安全、無危險性。

而Zuhair Murad2017春夏系列同樣以煙花為題。這位黎巴嫩設計師多年來的奢華禮服，備受歐美名人青睞，就連樂壇天后Christina Aguilera、美國女演員兼創作歌手Miley Cyrus，都曾身披Zuhair Murad的設計，出席大大小小場合以至頒獎典禮。

Zuhair Murad 2017春夏系列。（Vogue）

Zuhair Murad 2017春夏系列，就取材自宮島水中花火大會。這個花火大會為日本火花盛事之一，以建在海中的嚴島神社大鳥居為前景，發放長達一小時的璀璨,煙火，場景相當壯觀。設計師從中汲取靈感，將煙花的奪目耀眼，以金線刺繡、亮片、釘珠等元素，再現於浮華禮服上。不過服裝即使如煙花般華麗，相信港人如今，也應該無閒情逸致再欣賞。

點擊看更多Zuhair Murad「煙花」設計：