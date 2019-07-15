【銀色時尚】鐵甲威龍、Margiela到Warhol　反光代表前衛與未來？

昨日（15日）沙田遊行，防暴警員在頭盔和長盾貼上銀色反光物料，引來不少議論。 這極富未來感的「銀色潮裝」，令人不禁想起1987年經典科幻電影《鐵甲威龍》（Robocop）。當年這未來警察一身銀甲，早已成為影迷心中經典。 時裝界方面，Maison Margiela的MM6 2018年秋冬系列亦以銀色貫穿。系列向Andy Warhol的「銀色工廠」致敬，除Futuristic味濃外，亦多了一份美感和藝術實驗性質。 銀色像永遠不死的顏色。

《鐵甲威龍》電影海報。（網上圖片）

昨日（15日）沙田遊行，現場防暴警員裝備全面「升級」，除一如以往的頭盔長盾外，更在面罩和盾牌貼上銀色反光物料。如此具「未來感」的銀色裝備，不免令人聯想起經典科幻電影《鐵甲威龍》（Robocop）中，主角Murphy經改裝後，全身鐵皮銀甲的造型。當年電影除了因「重口味」R級暴力場面而廣受討論外，主角的一身銀裝亦早已上了「神枱」。這位半人半機械的特警，頭戴半遮臉的銀盔，雙眼處以黑色物料遮擋，設計簡潔得來極為futurisitc，可謂與香港警察的upgraded gear不謀而合。

《鐵甲威龍》主角Murphy戴上futuristic味十足的銀色頭盔。（電影截圖）

除了頭盔，Murphy一身鈦合金加防彈纖維銀黑色盔甲，相信亦早已烙印在一眾影迷的心目中。盔甲出自Rob Bottin之手，其實大有來頭。Rob Bottin為美國著名特效設計師，除多次與《鐵甲威龍》導演Paul Verhoeven合作外，亦經常與當代恐怖電影之父John Carpenter以及《七宗罪》（Se7en）導演Davaid Fincher聯手。據說，《鐵甲威龍》一套銀黑盔甲，成本高達一百萬美金，而服裝從設計到完成，更是花上整整十個月。設計之初，Rob Bottin已決定盔甲應包覆全身，減少肢體容貌外露。但在電影中市民不用擔心的是，這名機械特警經工程師一番改造，早已內設三條program：為公眾服務、保護無辜市民、維持法紀。即使Murphy換上了遮擋容貌的裝甲，在電影世界中，他仍然是以市民為本的良好警員。

除了《鐵甲威龍》中的經典戲服，時裝界當然亦少不了銀色設計。單是去年Maison Margiela的MM6發佈FW18系列，設計師John Galliano就決定大開銀色派對。時裝騷上，品牌以銀箔佈置傳統英式pub house，舊式酒吧與超現代感的金屬色佈置互相碰撞，彷彿是要帶大家重溫space-age futurism的舊夢。整個系列以「Visibility」和「Self-reflection」為題，除了以太空銀灰色材料貫穿，製造鏡像般的反光效果外，設計當然亦少不了Maison Margiela多年來的解構玩味：有以銀色電單車頭盔作手袋，亦有以disco ball為靈感，創作出不規則大蝴蝶結亮片上衣。

MM6 FW18時裝展場。（Vogue）

+ 9 + 8 + 7

如此銀色亮眼設計，當然在不少時裝迷心中留下深刻印象。不過系列背後，設計師靈感原來源於另一經典人物——Pop Art大師 Andy Warhol。提及Andy Warhol，大家第一時間想起的，不外乎是其顏色鮮艷、以半機器化絲網板畫技術重複印刷的圖像。在他的大量板畫作品中，1962年的《Campbell's Soup Can》及1964年的《Shot Marilyns》更早已是家喻戶曉。但較少人知的是，這位大師其實與「銀色」淵源甚深：除了他的一頭標誌性銀髮外，Andy Warhol於1963至1968年間的工作室，亦正有「銀色工廠」之稱。這座「銀色工廠」由美國新達達主義藝術家Ray Johnson設計，內部用上銀箔、玻璃鏡面以及錫紙裝飾四壁，場地之後更成為流動藝術空間，吸引了不少紐約音樂人、藝術家以至時尚人士進駐。

Andy Warhol當年於「銀色工廠」創作。（Huffpost）

MM6 FW18系列，借鑑了Andy Warhol的創作場地，演化重塑當年概念。除了明刀明槍用上銀箔佈置場地和設計服裝外，設計師更巧花心思，向Warhol的即影即有創作致敬。系列中的主打單品均加入長方口袋，以供存放照片。另在展場上，品牌亦特意設置了15部寶麗萊相機，好讓時裝騷多添一重實驗裝置藝術意味。同樣是相機，在MM6展場中，相信大家應不用再冒着在示威街頭上「被拍」的風險，可以好好欣賞一下真正的「銀色時尚」。