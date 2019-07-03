Junya Watanabe點名聯乘紐約獨立小報　Uniqlo T恤手寫紅字諷警察

紐約獨立報章《Civilization》最近與Junya Watanabe合作，登上2020春夏系列時裝周的同時，為刊物提升了不少知名度。 這份看似名不經傳的小報原來大有來頭，由前《Bloomberg Businessweek》（彭博商業周刊）美術總監Richard Turley主理。報章風格輕鬆幽默，着眼紐約日常瑣事。除了發展紙媒外，報社亦有推出周邊服裝產品，當中一件「I Hate Cops」的slogan tee，感覺竟然這麼遠那麼近。

Junya Watanabe SS20跟《Civilization》各樣聯乘產品（GQ）

報章一般予人嚴肅認真之感，若要把稀鬆平常的日常瑣事搬上報紙，似乎總難登大雅之堂。然而，紐約獨立報紙《Civilization》，除一直把當地閒碎趣聞帶到紙媒殿堂外，最近更一躍登上高端時裝舞台。在剛過去的六月，Junya Watanabe發布了2020春夏系列。眾所周知，這位日本設計師一向愛與不同單位聯乘合作，不論是Levi's、Carhartt、The North Face，甚至是阿姆斯特丹鬱金香博物館，均為品牌的設計靈感之源。而今次新系列，品牌就受《Civilization》這份紐約小報所啟發，設計師在tote bag、西裝外套以至T恤單品，均近乎「搬字過紙」印上這份紐約報章的各期封面，為這份小眾報章提升了不少知名度。

報章能登上Junya Watanabe的時裝舞台，固然有其獨特之處。《Civilization》由前《Bloomberg Businessweek》（彭博商業周刊）美術總監Richard Turley主理。Richard打滾傳媒業多年，由紙媒做到MTV電視台。及至2018年，這位資深傳媒人路過報攤，赫然發覺主流紙媒舖天蓋地談論特朗普政策，忽略紐約在地文化，把心一橫，決定自立門戶，與同路人成立獨立報章，開拓現今媒體的可能性。

《Civilization》第一期封面。（Civilization）

Richard形容這份報章猶如他的半自傳，內裏承載的，更多是他和同伴未經雕琢、種種對紐約的觀察和反思。在這份只有短短十六版的獨立報章中，內容包羅萬有，從紐約超市、夜店派對、時裝潮流，甚至是象牙塔內的學術議題，全都為報章中逾八十個欄目所涵蓋。讀者一打開報章，圖像不多，滿目是密密麻麻的字。而這樣的排版設計，似乎也承載着這位藝術總監的一番心思：在舉目字海中，讀者就如置身於擠擁而多元化的紐約大都會中，日常種種不拘一格，共冶一爐。

《Civilization》內頁排版設計（eyeondesign）

《Civilization》每期印刷量僅1,000份，毋需面對主流大眾，編審自然更具獨立色彩。最近一期，報章首頁印有「The New York Times is So F**king Dumb」等小標題。《紐約時報》多年來因其左派立場為人詬病，近年這份「左派大報」亦不時引發大大小小的爭議：先是2018年，報章刊登了美國總統特朗普和俄羅斯總統普京赤身相擁的諷刺漫畫，後被大眾指責內容有恐同之嫌；今年，報章又因其反華和反猶太報導而備受攻擊。《Civilization》這份紐約小報，寫上如此一句標題，除明諷主流媒體外，亦奠定了這份報章幽默輕鬆的基調。

而整份報章最令讀者會心一笑的，莫過於印在封面、塗鴉般的「Fallen Angel」圖像。這圖像出自設計師Kurt Woerpel之手，作品以近乎小學生的粗糙筆觸畫成，玩轉大眾對天使的想像。如此「童真」的圖像大版幅印於報章首頁，着實玩味十足，難以想像在主流紙媒出現這種破格設計。

《Civilization》最新一期封面。 （Civilization）

《Civilization》這次與Junya Watanabe合作，一躍成為時裝界焦點。然而，在是次合作前，這份獨立報章早有發行周邊服裝產品，設計貫徹報刊風格，幽默又耐人尋味：除了有標誌性的「Fallen Angel」T恤外，最近最能嬴得港人共鳴，也許要數到一件寫有「I HATE COPS」的slogan tee。近年，美國警察因暴力執法、種族歧視，以及打壓示威者，多年來備受爭議，在紐約尤其嚴重，像2011年佔領華爾街運動中，紐約警方共拘捕七百名示威者；而在2013至2014年間，紐約警方更有多次濫用暴力致死事件。縱使當局近年表示着力改革，大眾似乎對警方低透明度的處事手法仍未為滿意。《Civilization》選擇在周邊商品針砭時弊，諷刺警察執法，在普通Uniqlo純白T恤上，手寫上一行「仇警」的血紅大字，不論美感，單看slogan已是話題十足。香港六月滿城風雨，假若這件T恤在香港發售，不知又會否遭搶購一空呢？