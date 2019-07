Junya Watanabe點名聯乘紐約獨立小報　Uniqlo T恤手寫紅字諷警察

紐約獨立報章《Civilization》最近與Junya Watanabe合作,登上2020春夏系列時裝周的同時,為刊物提升了不少知名度。 這份看似名不經傳的小報原來大有來頭,由前《Bloomberg Businessweek》(彭博商業周刊)美術總監Richard Turley主理。報章風格輕鬆幽默,着眼紐約日常瑣事。除了發展紙媒外,報社亦有推出周邊服裝產品,當中一件「I Hate Cops」的slogan tee,感覺竟然這麼遠那麼近。

Junya Watanabe SS20跟《Civilization》各樣聯乘產品(GQ)

報章一般予人嚴肅認真之感,若要把稀鬆平常的日常瑣事搬上報紙,似乎總難登大雅之堂。然而,紐約獨立報紙《Civilization》,除一直把當地閒碎趣聞帶到紙媒殿堂外,最近更一躍登上高端時裝舞台。在剛過去的六月,Junya Watanabe發布了2020春夏系列。眾所周知,這位日本設計師一向愛與不同單位聯乘合作,不論是Levi's、Carhartt、The North Face,甚至是阿姆斯特丹鬱金香博物館,均為品牌的設計靈感之源。而今次新系列,品牌就受《Civilization》這份紐約小報所啟發,設計師在tote bag、西裝外套以至T恤單品,均近乎「搬字過紙」印上這份紐約報章的各期封面,為這份小眾報章提升了不少知名度。

報章能登上Junya Watanabe的時裝舞台,固然有其獨特之處。《Civilization》由前《Bloomberg Businessweek》(彭博商業周刊)美術總監Richard Turley主理。Richard打滾傳媒業多年,由紙媒做到MTV電視台。及至2018年,這位資深傳媒人路過報攤,赫然發覺主流紙媒舖天蓋地談論特朗普政策,忽略紐約在地文化,把心一橫,決定自立門戶,與同路人成立獨立報章,開拓現今媒體的可能性。

《Civilization》第一期封面。(Civilization)

Richard形容這份報章猶如他的半自傳,內裏承載的,更多是他和同伴未經雕琢、種種對紐約的觀察和反思。在這份只有短短十六版的獨立報章中,內容包羅萬有,從紐約超市、夜店派對、時裝潮流,甚至是象牙塔內的學術議題,全都為報章中逾八十個欄目所涵蓋。讀者一打開報章,圖像不多,滿目是密密麻麻的字。而這樣的排版設計,似乎也承載着這位藝術總監的一番心思:在舉目字海中,讀者就如置身於擠擁而多元化的紐約大都會中,日常種種不拘一格,共冶一爐。

《Civilization》內頁排版設計(eyeondesign)

《Civilization》每期印刷量僅1,000份,毋需面對主流大眾,編審自然更具獨立色彩。最近一期,報章首頁印有「The New York Times is So F**king Dumb」等小標題。《紐約時報》多年來因其左派立場為人詬病,近年這份「左派大報」亦不時引發大大小小的爭議:先是2018年,報章刊登了美國總統特朗普和俄羅斯總統普京赤身相擁的諷刺漫畫,後被大眾指責內容有恐同之嫌;今年,報章又因其反華和反猶太報導而備受攻擊。《Civilization》這份紐約小報,寫上如此一句標題,除明諷主流媒體外,亦奠定了這份報章幽默輕鬆的基調。

而整份報章最令讀者會心一笑的,莫過於印在封面、塗鴉般的「Fallen Angel」圖像。這圖像出自設計師Kurt Woerpel之手,作品以近乎小學生的粗糙筆觸畫成,玩轉大眾對天使的想像。如此「童真」的圖像大版幅印於報章首頁,着實玩味十足,難以想像在主流紙媒出現這種破格設計。

《Civilization》最新一期封面。 (Civilization)

《Civilization》這次與Junya Watanabe合作,一躍成為時裝界焦點。然而,在是次合作前,這份獨立報章早有發行周邊服裝產品,設計貫徹報刊風格,幽默又耐人尋味:除了有標誌性的「Fallen Angel」T恤外,最近最能嬴得港人共鳴,也許要數到一件寫有「I HATE COPS」的slogan tee。近年,美國警察因暴力執法、種族歧視,以及打壓示威者,多年來備受爭議,在紐約尤其嚴重,像2011年佔領華爾街運動中,紐約警方共拘捕七百名示威者;而在2013至2014年間,紐約警方更有多次濫用暴力致死事件。縱使當局近年表示着力改革,大眾似乎對警方低透明度的處事手法仍未為滿意。《Civilization》選擇在周邊商品針砭時弊,諷刺警察執法,在普通Uniqlo純白T恤上,手寫上一行「仇警」的血紅大字,不論美感,單看slogan已是話題十足。香港六月滿城風雨,假若這件T恤在香港發售,不知又會否遭搶購一空呢?