【七夕】獨樂樂不如毒樂樂　男友抱枕喇叭為單身女生送上愛意之聲

七夕情人節將至，可惜天下並不都是有情人。 不過大家即使沒有另一半在旁，亦無需覺得空虛寂寞凍，事關最近日本一款女性向手機遊戲《乙女勇者》就推出了「男友抱枕喇叭」，好讓遊戲中男角色雙臂環抱於女性玩家肩上，伴大家過一個溫暖的七夕情人節。

七夕將至，奈可今年沒有另一半相伴，覺得空虛寂寞凍？日本一款女性向RPG遊戲《乙女勇者》最近就推出一款「男友抱枕喇叭」的期間限定產品，好讓遊戲中男角色跳出虛擬世界，走到女性玩家身旁，伴大家過一個七夕情人節。

日本動漫遊戲推出角色抱枕早已司空見慣，但這個「男友抱枕喇叭」獨特之處，正在於其「惹人注目」的設計。半身抱枕特設一雙「肌肉型」環抱手臂，讓玩家放於肩上，營造男友back hug的感覺。而兩邊手臂更分別設有藍芽喇叭，用家除了可靠於抱枕欣賞各式電影、音樂外，更可按喜好播放遊戲背景音訊，以至聲優配音，好讓遊戲角色跳出虛擬世界，在用家耳邊呢喃細語，達致真正的「環迴立體聲」。

日本一款女性向手機遊戲《乙女勇者》就推出了「男友抱枕喇叭」，好讓遊戲中男角色雙臂環抱女性玩家。（otome-yusha）

推出此商品的RPG手機遊戲《乙女勇者》以女性玩家為主，其角色設計由BL遊戲品牌Nitro+CHiRAL知名畫師倉花千夏主理。遊戲圍繞玩家與 24名獵手角色展開。在如此多角色之中，玩家不免有自己偏愛的人物。有見及此，遊戲在推出音響抱枕時，亦細心將手臂上方的頭套設成可拆卸，方便用家隨時換上其他心儀角色。

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另外，抱枕的頸部設有充電孔，續航力據知只有兩小時，似乎不太持久。不過，要把如此一個「男友抱枕」帶到街上兩小時，不論是放於肩上，抑或是放到餐桌上陪食飯，都似乎是對女生的「恥力」大考驗。

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設計雖然看起來搞笑荒謬，但也不得不佩服日本人的無限創意。此產品為期間限定，只抽不賣，各位單身港女若想有個虛擬男友相伴在旁，不妨由即日起至8月20日期間，留意遊戲的官方twitter，參加抽獎活動。不過在七夕情人節，身旁只有抱枕在旁，又會否更見孤單？