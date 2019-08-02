【AV現場變眾籌玩具】將新宿的神秘游泳池　打造男人夢幻「性」地

問香港男人最熟悉、最出名的東京地標是甚麼？純情的女生或許以為是東京鐵塔、Skytree、雷門或者表參道，但其實通通估錯晒，對於港男、以至全亞洲甚至全世界的男人而言，東京最出名的地方在新宿，卻不是新宿伊勢丹或者歌舞伎町，而是一個室內游泳池，一個哪怕他們從來都未親身到訪過，仍然視之為「性」地的泳池……

號稱全世界所有男人都會認得的「那個泳池」（あのプール）。（網上圖片）

許多AV正是在這個游泳池進行動作拍攝。（DMM）

看到上面的封面照，男士們應該知道何為神聖吧！正正是這個人稱「那個泳池」（あのプール）的地方，即日本AV世界的御用游泳池，基本上絕大部份的AV動作場景，都是於這個あのプール（它可是日本AV行內形容這個泳池的術語）內拍攝和進行的，由昔日的蒼井空、吉澤明步到今時今日的三上悠亞，都在這個游泳池內留下身水身汗的「戰跡」。

游泳池的另一端。（網上圖片）

Hanazono Room位處新宿。（Wikimedia_Commons）

不過「那個泳池」並非它的真名，其真正名稱是「例之泳池」（例のプール），位於新宿一幢9層高的製作大樓Hanazono Room頂樓，長6.6米、闊3.2米，面積並不算大，但對於藝術動作電影從業員拍攝一系列高難度動作卻是綽綽有餘，另外泳池天窗採用全電動開閉設計，既能夠閉合遮風擋雨，天氣好的時候更可以躺開來直接曬太陽，委實一物多用。

除AV外，好些日本綜藝節目也會租用這游泳池來拍攝節目。（網上圖片）

而且別以為這個地理位置乃以環境、功能性皆一流的例之泳池，其租賃費用十分昂貴，其實頗為公道宜人，據說6小時收費才不過是¥120,000日圓，對於小片商而言，也是一個絕對能夠負擔得起的價錢，因而大受歡迎。

色情文化與時尚藝術一直有着千絲萬縷關係。（FashionPorn）

That Pool Diorama玩具。（kickstarter）

玩具場景。（Kickstarter）

以1：12的比例，打造長37cm、寬26.5cm以及高26cm的場景玩具。（Kickstarter）

那麼說了這麼久，究竟這個風俗泳池與時尚文化有甚麼關係呢？卻原來是它將會被精品化，成為一件可以被收藏的迷你潮流玩具。來自眾籌平台Kickstarter的本地模型愛好者最近就忽發奇想，以1：12的比例，打造長37cm、寬26.5cm以及高26cm的場景玩具，像真度極高之餘，內裡的天窗亦當真可以打開，十分有趣。而購買模型的消費模式亦眾多，既可以花590元購買基本泳池備裝That Pool Diorama，亦可以以更高的價值，一併過購買泳池、AV女模型和迷你沙灘椅，打造疑幻似真的場景，滿足世人可望而不可得的幻想力。

眾籌平台：

https://www.kickstarter.com/projects/chindo/that-pool-diorama/

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