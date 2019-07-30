【IKEA】T恤當椅套、膠樽變燈罩　宜家聯乘泰國Greyhound升級再造

港人最愛的旅遊城市非東京和曼谷非莫屬，前者是時裝重地，需要添置衣物的自然會去東京血拼；後者是渡假天堂，在物價低的環境下享受數天帝王級的生活也算一大樂事。 事實上，曼谷也不乏揚名海外的時裝品牌，近日IKEA便主動邀請了集時裝與生活品味於一身的泰國品牌Greyhound Original合作，計劃背後更道出泰國人民的生活智慧。

泰國充滿特色的路邊攤檔給遊客留下很深刻的印象。（IKEA片段截圖）

點擊下圖看更多的泰國街頭小智慧：

+ 3 + 2

泰國常以大型商場作著名地標，但同時充滿特色的路邊攤檔也給遊客留下很深刻的印象，瑞典宜家創意總裁Michael Nikolic就發現曼谷街頭上有很多創造力驚人的生活智慧，於是乎主動邀請Greyhound Original合作，將當代泰國人的生活方式融入到合作系列「SAMMANKOPPLA」之中。泰國街頭小販一整天的工作都是留在街上，他們一般可以使用的工具不多，於是每每發揮創意，將隨手可得的廢棄物加工成適合自己需要的用具。Greyhound創意總監Bhanu Inkawat就收集了曼谷街頭可見的各種有趣元素，加以改良包裝，製作一系列融合現代生活智慧的家品設計。展現了於有限空間和資源裏，創意才是令人生活變成更美好的主要關鍵這崇高價值。

Greyhound的創辦人及創意總監Bhanu Inkawat，是前國際廣告公司的創意總監。（IKEA）

回收再造是SAMMANKOPPLA系列中最大的一個主題，而其中的地毯設計就是使用了回收得來的塑膠帆布織物製成，Inkawat更把不同的圖案混合起來令地毯變得更有現代感。另一矚目設計，就是外形像T恤但實情是椅套的單品，「袖子」長度垂至地面能避免椅腳摩擦地板，背後的口袋亦能放置小物，証明日常用品只要多動腦筋就能變成多用途家品。

SAMMANKOPPLA系列暫定於2020年秋季推出市面。（IKEA）

點擊下圖看更多SAMMANKOPPLA系列的設計：

Greyhound的創辦人及創意總監Bhanu Inkawat於1980年創立品牌，因當時泰國的時裝品牌全被歐美品牌壟斷，設計剪裁不太適合泰國人的身形，於是對個人形象非常講究的Inkawat便把心一橫，辭去工作開設時裝品牌。品牌設計以簡約休閒服裝為主，亦有另一活力感較強的年輕支線Playhound。1998年推出Greyhound Cafe進軍餐飲業，目前在曼谷已有10家分店位於大型商場中，因店內裝潢時尚雅致及新式創意菜式出類拔萃，令Greyhound Cafe逐漸成為潮流指標，餐廳的名氣更遠超過時裝的部份。

Greyhound時裝店的門面設計十分精緻。（網上圖片）