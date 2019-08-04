【環保藝術家】真人不露相的Monsieur Plant　以木葉改造潮流波鞋

近年全世界鼓吹環保，就連時裝界亦然，愈來愈多品牌致力研發可再生物料去造衫，減少浪費，而在這個蔚然成風的世代下，在法國巴黎也誕生了一名潮流異士Monsieur Plant，雖然其作品未必當真會出售，但全部都是以貨真價實的樹木、樹葉和花朵去製造，保證純天然。

Monsieur Plant很少以真面目示人，總愛以樹木皮為自己打造各式各樣的面具。（Monsieur Plant）

本名Christophe Guinet的Monsieur Plant是一名藝術植物師，自幼成長在巴黎城市與郊外之間，接觸到優質的街頭藝術文化與大自然景色，自小經已有將兩者合二為一的慧根，所以老早就召集五湖四海的志同道合，啟動一個名為«SEIZE» 的項目，致力將Graphic design、Art、Marketing等理念與形式，以最自然的日常方式呈現出來。

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以小野花製成的Nike Shoetree。（Monsieur Plant）

別具和風味道。（Monsieur Plant）

而來到近年，Monsieur Plant一方面有感人類工業發展已然走火入魔，對地球造成不能修補的破壞，加上人類消費主義日益泛濫，對大自然帶來過度的浪費，如是者他就決定以藝術結合大自然的形式，去製成作品，宣揚愛護地球的精神。可是自細穿梭在大自然與大都市之間的Monsieur Plant亦理解到，如果一味站在道德高地，呼籲人甚麼也不購買，甚麼也該不做只會於事無補，「要吸引民眾接納你的諗法，就必先要做一些能夠吸引他們的東西」，所以Monsieur Plant當初的成名作，就是一系列以Nike為首的經典球鞋作為主調，製作藝術品，務求以潮流的眼光，打動世人關注大自然。

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早前時裝品牌PINKO就當真找來Monsieur Plant合作，製作聯乘手袋。（Monsieur Plant）

"Hug Tree"藝術項目。（Monsieur Plant）

除了入型入格的流行波鞋外，Monsieur Plant近來另一矚目企劃是一個名曰"Hug Tree"的藝術項目，以「擬人化」方式，為許多大樹增設了同樣由樹木製造的「手手腳腳」，以強調樹木本身就如人類一樣，是有生命的本質，須要被尊重之餘，也嘗試拉近人類和樹木的距離，透過擁抱樹木，來和大自然做朋友，從而理解到保護環境的重要之處。如斯生動又講求互動的手法，總比嚴肅又大條道理地宣揚環保訊息有用得多了吧？