透過拆解Nike古布藝術波鞋　重新正視香港職人行業的苦與樂

球鞋文化日新月異，不止是球鞋技術上的科技創新，其實就連世人對波鞋的本質與可塑性，同樣愈來愈具前瞻性。就例如全新推出的Nike Air Max 270 React，非但在技術上破天荒首次將React泡棉與Air Max合二為一，製作鞋的中底與外底；就連宣揚這種合二為一概念的方法，同樣前衞過人，擺脫單純找來明星作代言人推廣的商業手法，別樹一格地找來BRAINRENTAL、HER、SIMPLE UNION & THE FLYING HAWK STUDIO以及GREEN EGG STORE，這本地4個流行文化單位，打造與別不同的Air Max 270 React藝術裝置，既能夠深化大家對新球鞋的認識，亦能從中推廣本地職人文化。 今次《一物》頻道就成功與企劃其中一個創意單位（其實是2個）SIMPLE UNION與THE FLYING HAWK STUDIO進行獨家訪談，既探討他們這件作品的創作意念，也從他們的口中，娓娓道出在香港要成為一個職人的苦與樂。

SIMPLE UNION與THE FLYING HAWK STUDIO聯手打造的Nike Air Max 270 React藝術品。（Nike）

THE FLYING HAWK STUDIO阿東。（Nike）

用古布製成的蝴蝶波鞋

SIMPLE UNION與THE FLYING HAWK STUDIO其實是兩個各自不同的單位，前者SIMPLE UNION由個性低調，不願出鏡的K.F氏主理，主打Indigo藍染製品工藝；至於由阿東創立的THE FLYING HAWK STUDIO，則是一個近年名氣日盛的本地球鞋改製單位，本來一個做傳統藍染工藝，一個主打新潮波鞋改裝，如此一新一舊，可謂風馬牛不相及，K.F：「但正是如斯各不相同，如果當真能夠結合起來的話，但最具成功感，職人本身就不應該隨波逐流……」「何況我倆本身就是大學時代相識多年的好朋友，在製作的理念和觀點上，很多東西也是心有靈犀了」阿東補充。

如是者，二人在兩人前開始共同合作，聯手炮製「古布 × 波鞋」的企劃，先由SIMPLE UNION挑選古布並於球鞋在縫製，再讓THE FLYING HAWK STUDIO的職人巧手在鞋身繪製圖案，短短一兩年間，就成就出浮世繪Nike Air Force 1、藍染布PUMA Suede以及畫上精美和風圖案的Vans球鞋，成功在亞洲潮流圈大獲好評，也進一步讓時裝人和工藝愛好者意識到，其實傳統與新潮之間，並非互相抵制，而是可以相輔相乘，彼此補足大家的，K.F：「以我個人的觀點，職人之使命除了是保護和承傳傳統工藝外，也有思考如何將當代元素注入其中的責任。」

阿東：「因此今次與Nike合作的Air Max 270 React ShoeTree項目，可謂是集多種截然不同的對立元素於一身：Nike傳統Air Max科技與創新技術React之間的對立；舊時代藍染工藝與現代Sneaker Customizing的對立；以至是傳統ShoeTree藝術等等，我們也刻意追求劃時代的解構，傳統上ShoeTree主要是保留球鞋本身的完整性，再於鞋身上加入各式各樣的裝飾佈置元素，不過今次我們就想玩得大膽一點，於是乎毅然將整隻球鞋鞋身全面撕剪掉，只保留鞋大底部份，被裁掉的鞋面，我們則剪裁成蝴蝶的模樣，並安插在

大底之中。」

+ 3 + 2

問他們何解要剪裁成蝴蝶而非其他物事，見微知著的K.F就指出：「當我們收到球鞋準備製作的時候，我留意到Air Max 270 React的用色不但十分豐富，左、右兩側的鞋面，其輪廓、結構和圖案，都是呈均衡對稱之狀，這種原理，和大自然中的蝴蝶可謂一模一樣，因此我們先將球鞋鞋身連同鞋帶位，剪成蝴蝶狀，再於其底部加入古布，留意今次所選材的古布並非SIMPLE UNION慣常用開的藍染古布，而是採用傳統Kimono的舊和服布料製造，原因是Kimono布的色澤和圖騰較為豐富，更加切合到Air Max 270的視覺震撼……」

阿東：「而且蝴蝶向來給予人輕巧和靈動之感，這種躍動美感，令我們聯想到結合了Air Max和React兩大緩震技術的Air Max 270 React將會是一對何等輕盈的鞋子，穿上腳的時候，那種舒適的緩震度和彈性，就和翩翩起舞的蝴蝶一樣，自由自在。」

阿東自言職人之路並不易行。（Nike）

香港職人文化的進與退

透過Nike今次的合作，可以看見國際級品牌對獨立職人的重視，而K.F和阿東也應同近年職人文化，尤其是與日本傳統工藝相關的，在香港都愈來愈普及矣。然而，社會大眾的接受程度，目前當真完備得可以令全職職人無後顧之憂，全身投入自身的製作嗎？

阿東：「就以我個人的經驗為例，在還未成為全職Sneaker Customizer改鞋師父之前，我是一為任教藝術科的老師來的，年幾前為了實踐自己的夢想，就『膽粗粗』地放棄了穩定的工作和收入，全心全意經營THE FLYING HAWK STUDIO。現在經歷了一年有多的時間了，自己製作出來的單品和名聲，漸漸獲得愈來愈人支持和賞識，這當然令我無比開心和感恩，但論經濟財政這些現實問題（香港就是這麼現實的一個地方！），坦白說，較之過往當老師時的薪酬待遇，現在的職人生涯就不隱定得多了，訊息萬變的潮流趨勢和社會狀況，均會為工作帶來意想不到的問題與機遇，片刻都不會平淡和穩定下來，卻最適合追求挑戰的人。」

SIMPLE UNION與THE FLYING HAWK STUDIO合力炮製的。（SIMPLE UNION）

至於已成家立室，要照顧自己兒女的K.F情況就不同，他未有如阿東一樣以Full Time形式，來經營自己的職人事業：「一來從理想志向的角度而言，我的正職雖然與藍染古布工藝沾不上半點關係，但同樣是我十分嚮往、享受的工作，所以沒有必要放棄。」「而且在香港出任全職職人，甚至經營自己的工作室或鋪店，每每都要因為租金人工等成本問題而煩惱，並作出許多商業上的折衷和妥協，相反雖然我不能一日24小時全天候處理個人的職人工作，但我的正職，卻確保了我在經濟上有着相對充裕的資本，來維持自身的職人生活和創作，使我能夠相對無憂無慮地設計並製作出完全合乎我心意的作品，較少因為經濟上的壓力，而作出過多商業妥協。」可見從某些角度而言，K.F的半職人生活，或許才比不少全職職人來得更具持續性，進可攻，退可守，才立於不敗之地。

SIMPLE UNION自家製作的古布生活單品。（SIMPLE UNION）

最後問到兩位主理人，覺得目前本地的職人文化，尚有何不足之處，K.F就認為不少人始終仍然擺脫不了「品牌效應」，而缺乏真正懂得欣賞職人工藝的心：「現在很多人會樂意花8、9千大元，到水貨波鞋店爭相購買一對別注版球鞋，卻會嫌一對我們經過耐心製作，以人手繪畫的Air Force 1定售二、三千元是過於昂貴，即使話許多人雖口口聲聲推崇職人工藝文化，但到當真是出錢購買的時候，卻每每輕視其價值和意義，只在乎球鞋作品『炒唔炒得』，或者限量多少對就了事，其實如果當真要講限量的話，Sneaker Customizing出來的球鞋不就正正是最限量了嗎，每對作品都是經職人長時間製造，每件也獨一無二，也包含的職人技師當下的情感和意志，現在很多人都希望我二人能夠重新推出一些從前SIMPLE UNION & THE FLYING HAWK STUDIO共同製作過的改裝球鞋，但我與阿東都拒絕了，因為我們真正想做的，是想推廣職人文化這種風氣本身，而不是透過不斷重覆製作數款人氣作品，大規模地傾銷到主流市場從而賺大錢……」這番說話當真說得不錯！那些無時無刻都只想利用自己作品，來發達賺錢者，其實不是職人，只不過是商人而已，當真是發人心省。