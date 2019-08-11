手機配件也奢華！鴕鳥皮鑲鑽嵌黃金、訂造價值19萬的手工電話殼？

究竟要花多少錢買手機殼，其實這點還蠻見仁見智的，手機殼除了有保護手機本身的功能外，近年來更有許多廠商推出獵奇款手機殼，讓手機殼的替換率以及趣味性增高。

區區一個電話殼，可以貴得去邊？少年……看下去吧！（GettyImages）

電話殼是最能展露個人品味的方式，但如果一個電話殼要價好十幾萬港幣，你捨得花錢買下去嗎？回想智能電話剛問市時，其實高低階手機能提供的使用體驗差異不大，例如睇FB、IG、Youtube，這些低階電話也能辦到，由於電話價格不高，相對影響到消費者買配件的預算，但如今電話價格愈來愈貴，旗艦機種動輒7000-8000起跳，除了大幅提高使用體驗，也意謂需要一組好的電話殼來保護它，且某層面更像是個人風格與地位的表徵。

所以這次我們特別嚴選 5 款高超貴手機保護殼，最貴價格甚至等於20 部iPhone XS？！你可能心想：保護殼是能有多貴？

千萬別如此天真，有錢人的世界跟我們不一樣，Drake豪擲300萬港幣訂製自創品牌 iPhone 手機殼就是最好的例子，於是編輯將為各位介紹這幾款無敵貴的手機殼，保證讓你大開眼界！

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01. Hadoro Alligator Battery Finger Case

官方定價：540 歐元

來自法國巴黎的奢侈配件品牌，旗下手機保護套最大特點為皆採用真皮製成，舉凡蟒蛇皮、鴕鳥皮、鱷魚皮、蜥蜴皮、小牛皮⋯⋯統統都有，就連顏色選擇也很豐富，應該很合時尚人士胃口。以照片中這組 Alligator Battery Finger Case 來說，要價 540 歐元，採用柔軟的鱷魚皮製成，保護套表面可見獨特紋理，搭配品牌 H 標誌充滿低調奢華感。

+ 6 + 5 + 4

02. Gresso Magnum Titanium cases

官方定價：795 美元

Gresso 也是專門開發超昂貴手機保護殼的廠商，以最新推出專為 iPhone Xs 與 iPhone Xs Max 打造的 Titanium 系列來說，在材質上花了很大心思，保護殼由柔韌吸震的 TPU，搭配堅固耐刮的五級鈦合金兩種不同材質組成，強度遠優於鋁和鋼，每組殼都可見極具拋光美感的 Gresso 品牌標誌，提供的款式選擇也很多，金屬控應該會很愛。如果很在意能夠提高生活便利性的話，亦可參考點菸、充電、開瓶樣樣來的「多功能手機殼」。

Gresso Magnum Titanium cases（Source: gressodesign官方網站）

03. GRAY ADVENT ALTER EGO AURORA

官方定價：3,787 美元

出自於新加坡配件廠商，旗下推出專為 iPhone 打造的「ADVENT」系列手機殼，最大特點為採用頂級航太級鈦合金材質打造成，製作過程十分耗工複雜，據官方說法，每一組殼至少要花 8 小時製作，採限量發售會刻上獨一無二序號。以照片中為最貴的 AURORA 系列，採用非常昂貴的 Ti-6Al-4V 鈦合金，X 字型立體結構充滿科幻感，折合台幣 11 萬多。

+ 3 + 2

04. Brikk LUX IPHONE XS+XS MAX CLASSIC

官方定價：9,995 美元

這也是一個十分浮誇的品牌（點進它們官網就知道我在說什麼了😅），但其實它們不是賣手機殼，而是可以直接幫你把手機客製化，以 LUX IPHONE XS+XS MAX CLASSIC 這款來說，手機背面覆蓋兩層純 24K 黃金，或是 18K 玫瑰金與 PT950 鉑金，儼然就是一場財力展示秀，每組產品都在洛杉磯的品牌藝術實驗室進行製作，價格為 9,995 美元起。

+ 3 + 2

05. Caviar GRAND COMPLICATIONS SKELETON DIAMOND EDITION

官方定價：24,130 美元

Caviar GRAND COMPLICATIONS SKELETON DIAMOND EDITION（Source: caviar官方網站）

若你想要 Bling Bling 的奢華感，但又不希望看起來過於俗氣，那麼 Caviar 肯定能滿足你，針對 iPhone Xs 系列推出多款保護殼，產品最大特點為機殼上鑲嵌許多珍珠、鑽石與黃金，甚至還導入誇張的機械結構，光用看的都覺得這些手工鑲嵌技術相當複雜，同樣採手機客製化訂做，以 GRAND COMPLICATIONS SKELETON DIAMOND EDITION 這組 256GB 版本來說，就要價 24,130 美元，就算把手機價格扣掉也要將近 70 萬啊！

看完以上五款編輯整理的「貴到爆」手機殼後，有無心水款式呢？

【本文獲「JUKSY 街星」授權轉載】