【Chanel】$16800一個籃球你捨得打嗎？奢華運動裝備再攻男性市場

也許你身邊的男性友人從沒搞懂CHANEL過，但日前CHANEL再次開大絕，勢必是要攻下男性市場了，因為CHANEL可是推出史上最高貴的「訂製款籃球」！ 雖然CHANEL早在 2012 年發表過運動系列，當時對時尚迷來說是又驚又喜，不僅有一系列的滑雪相關用具、欖球、網球拍，甚至還有單車，就算購入了也只想當作收藏吧？！（畢竟如果髒了爛了，心會超痛⋯⋯）

在CHANEL近期亮相的新系列中，引起廣大討論的莫過於這顆時髦指數破表的籃球，使用高級小牛皮製造，兩側還燙上別緻的品牌 LOGO 。如果只是一顆籃球當然不足以稀奇，另個重要的亮點則是它還有備上CHANEL最具代表的「金屬鍊帶」球套，款式共有金銀兩色，若帶上這顆球走進球場，肯定會成為全場焦點！而最令人好奇的價位，香港售價為 HKD16,800 ，雖然不是容易下手的價格，但就算是不會打籃球的編輯我本人，也都想直接收下了！

其實除了這顆超奢華的籃球外，早前CHANEL也默默地推出不少讓人好想打包帶回家的時髦配件，各位讀者請小心荷包不保啦！

▼▼按圖放大，看看CHANEL今季的運動新品！▼▼

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近年CHANEL持續推出令人眼睛為之一亮的話題商品，不論是鍊帶雙包，還是透明 PVC 小袋，各個都是超熱賣款。相信這次推出的籃球和滑板、衝浪板， 都能夠讓男性友人更加理解CHANEL的魅力了吧！有興趣的讀者不妨靠櫃詢問，或是上 CHANEL 官網查詢。

▼▼這並非Chanel首次推出運動裝備及球類，按圖放大看看以往的運動用品▼▼

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