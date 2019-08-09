【DIOR】環保飲管成大勢所趨　豪華版配飾營造奢華生活享受

環保乃是全球趨勢，面對「走塑」問題，許多國家都推出環保措施，從而令人們減少使用一次性塑膠餐具、飲管。 當然，現今時裝界相當重視可持續發展，為了讓消費者從日常生活中走塑，就如Saint Laurent、Tiffany & Co.、Miansai等品牌，也曾推出過環保飲管。 最近，就連DIOR亦為此打造環保配飾，推出豪華版手工玻璃飲管。

DIOR豪華版手工玻璃飲管（DIOR）

這款環保產品包裝非常豪華，採用紅白相間圖案的包裝盒，內附六枝飲管，分別有兩種款式。飲管上每一個精緻細節，都是利用人手在玻璃上繪製而成，從而打造出如此極致的環保配飾，為消費者營造出奢華的生活方式。

DIOR手工玻璃飲管，售價為150美元（約1,180港元）就能擁有，一套更有六枝，平均一枝只需25美元（約196港元），相比起Saint Laurent售235美元（約1,843港元）金屬飲管，與Tiffany & Co.純銀材質飲管的價錢250美元（約1,960）作比較，由於DIOR選用玻璃製造，所以價錢相對地較便宜。

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自從一段拔飲管海龜視頻播映後，海龜便成了反塑膠飲管之星，片段中海龜的鼻孔裡，竟然藏有一枝長達10公分的飲管，這段影片不但令人震驚，同時使更多人關心塑膠飲管的問題。值得慶幸的是，現在不少人亦會採用環保飲管代替即棄塑膠飲管，棄用塑膠飲管已成為最簡單的環保方式，與此同時許多品牌亦紛紛推出環保飲管，齊來回應可持續發展的訴求。

不論是哪種方式也好，好像現今消費者都盼望購買一些別緻配飾，來為環保出一分力。