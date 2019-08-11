【環保設計】聽歌都要有態度　全天然物料耳機究竟怎樣升級再造？

近年愈多愈多良心企業以可循環再造物料製作產品，讓大家在消費的同時不為地球帶來更多負擔。 音樂電子品牌House of Marley最近推出了環保耳機Liberate Air，讓企業與消費者能夠雙贏。

音樂電子品牌House of Marley最近推出了環保耳機Liberate Air。（網上圖片）

音樂電子品牌House of Marley由雷鬼樂鼻祖Bob Marley家族所創立。Bob Marley的子孫承襲了他生前世界大同、環保、推廣地球村等理念，在House of Marley裡致力推動環境友善及永續發展。

他們並不像大多企業在大量消耗後才捐點錢當作修補，而是打從一開始就選用可回收再生物料製作音響產品，就連包裝都採用再生紙箱，百分百環保。過去他們已常用FSC認證的再生林天然竹子，以及各種不同的環保再生材料製作喇叭及耳機。

另外，The House of Marley亦常與非營利組織OneTreePlanted.org攜手合作，共同承攬地球環保的生態責任，致力於發展世界各地的慈善事業。他們會抽取部份利潤，藉以支持再造樹林。至今他們已經種植了接近186,000棵樹，非同凡響。

The House of Marley過去產品一覽：

+ 4 + 3 + 2

最近他們推出了真無線藍牙耳機Liberate Air。Liberate Air同樣採用FSC認證的再生林天然竹子作為機身。耳塞方面，The House of Marley採用了名為「Regrind」的物料以及聚乳酸（PLA）製作而成。

「Regrind」是一種以回收矽膠轉化而成的物料；而聚乳酸則是以小麥、稻稈、玉米製成的物料，用完後可經由生物分解，百分百返回大自然。

另外，今次The House of Marley亦採用了再生紙箱作為包裝，整件產品由內到外都盡可能不為地球帶來任何傷害，讓用家在享受科技的同時，亦能為保護地球盡一分綿力。

點擊查看Liberate Air細節：

+ 5 + 4 + 3

在功能方面，Liberate Air與一般無線耳機一樣，可利用藍牙與智能設備同步。另外，電池續航時間為9小時，隨機附送體積細小的USB Type-C充電器配件，隨時為耳機增加電池續航時間至32小時。G-Sensor Touch觸控模式讓用家可以輕鬆地接聽電話，以及播放音樂，還有防水功能。不過其最大賣點當然不是功能性，而是以全天然物料升級再造來打動一眾環保人士。