【創意】受夠性別不平等　一張椅子令交通工具擘脾男從此乖乖坐下

不少女生曾在交通工具上被鄰座擘大的脾迫得無位好坐，有苦自己知。 其實大家付上相同的車費，理應享受相同的服務及待遇。然而道理歸道理，日常生活的秩序靠的是每個人的公德心及良心。 經歷了多次不公平的待遇，英國設計師Laila Laurel決定把忿怒轉化成創作的動力，設計出一組椅子，收服霸道擘脾男！

英國設計師Laila Laurel針對「man-spreading」，設計出一組椅子。（lailalaurel.co.uk）

英國設計師Laila Laurel針對「man-spreading」，設計出一組椅子。（lailalaurel.co.uk）

Laila Laurel是位新晉設計師，於剛剛過去的七月畢業。早於2012年，她經已開始留意性別議題，不時瀏覽由Laura Bates創立的女性主義平台「The Everyday Sexism Project」。在長年的浸淫下，她變得非常敏銳，每每能洞悉日常生活中的性別不平等。

後來她入讀布萊頓大學（University of Brighton）設計及工藝美術系，主力研究3D打印技術，試以日趨成熟的工藝技術，製作富有性別批判色彩的設計。

點擊看更多Laila Laurel批判性設計：

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根據她的官方網站，這些年來她主要籌辦了七個有關性別的計劃，包括「whistle blowing at brighton uni」、「broad brush strokes」等。每個計劃她都會針對不同的性別不平等現象設計一件家品，務求以設計改變社會。

是次想為大家介紹的作品，是她針對環球現象「man-spreading」所設計的椅子。所謂的「man-spreading」是指男性在是乘坐公共交通工具時，採取雙腿分開的坐姿，因而侵犯了鄰座位置的現象。

Laila Laurel畫的sketch。（lailalaurel.co.uk）

與許多女生一樣，Laila Laurel在乘坐公共交通工具時，不時會被擘大脾坐的鄰座迫得只可縮至一角，有口難言。她以此經驗作為創作靈感，設計出一組椅子，分別以正、反梯型製作，一張專門為男士而設計，另一張當然是為女士而設計。當男士坐在那張反梯型的椅子上時，雙膝自然會合攏起來。相反，當女士坐在正梯型的椅子時，可以自由地選擇擘大雙脾或是將雙膝併攏，打破女生必然斯文坐的界限。

此設計為Laila Laurel賺得了不少美譽，更讓她榮奪Belmond Award at New Designers、Richard Seagar Bursary Award 2019、Anna-Maria Desogus Design Award 2019、The New Designers Belmond Award 2019殊榮，一舉成為世界矚目的設計新星。

示範如何收服天下擘脾男：

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然而，相信如果有心要擘大雙脾坐，男士坐在那張倒梯型的椅子上時，同樣可以照舊擘大雙脾。「man-spreading」這個文化現象非一朝一夕能夠解決。歸根究底，最重要的仍是社會上所有人可以顧己及人，別太自我中心。