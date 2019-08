【創意】受夠性別不平等　一張椅子令交通工具擘脾男從此乖乖坐下

不少女生曾在交通工具上被鄰座擘大的脾迫得無位好坐,有苦自己知。 其實大家付上相同的車費,理應享受相同的服務及待遇。然而道理歸道理,日常生活的秩序靠的是每個人的公德心及良心。 經歷了多次不公平的待遇,英國設計師Laila Laurel決定把忿怒轉化成創作的動力,設計出一組椅子,收服霸道擘脾男!

英國設計師Laila Laurel針對「man-spreading」,設計出一組椅子。(lailalaurel.co.uk)

Laila Laurel是位新晉設計師,於剛剛過去的七月畢業。早於2012年,她經已開始留意性別議題,不時瀏覽由Laura Bates創立的女性主義平台「The Everyday Sexism Project」。在長年的浸淫下,她變得非常敏銳,每每能洞悉日常生活中的性別不平等。

後來她入讀布萊頓大學(University of Brighton)設計及工藝美術系,主力研究3D打印技術,試以日趨成熟的工藝技術,製作富有性別批判色彩的設計。

點擊看更多Laila Laurel批判性設計:

根據她的官方網站,這些年來她主要籌辦了七個有關性別的計劃,包括「whistle blowing at brighton uni」、「broad brush strokes」等。每個計劃她都會針對不同的性別不平等現象設計一件家品,務求以設計改變社會。

是次想為大家介紹的作品,是她針對環球現象「man-spreading」所設計的椅子。所謂的「man-spreading」是指男性在是乘坐公共交通工具時,採取雙腿分開的坐姿,因而侵犯了鄰座位置的現象。

Laila Laurel畫的sketch。(lailalaurel.co.uk)

與許多女生一樣,Laila Laurel在乘坐公共交通工具時,不時會被擘大脾坐的鄰座迫得只可縮至一角,有口難言。她以此經驗作為創作靈感,設計出一組椅子,分別以正、反梯型製作,一張專門為男士而設計,另一張當然是為女士而設計。當男士坐在那張反梯型的椅子上時,雙膝自然會合攏起來。相反,當女士坐在正梯型的椅子時,可以自由地選擇擘大雙脾或是將雙膝併攏,打破女生必然斯文坐的界限。

此設計為Laila Laurel賺得了不少美譽,更讓她榮奪Belmond Award at New Designers、Richard Seagar Bursary Award 2019、Anna-Maria Desogus Design Award 2019、The New Designers Belmond Award 2019殊榮,一舉成為世界矚目的設計新星。

示範如何收服天下擘脾男:

然而,相信如果有心要擘大雙脾坐,男士坐在那張倒梯型的椅子上時,同樣可以照舊擘大雙脾。「man-spreading」這個文化現象非一朝一夕能夠解決。歸根究底,最重要的仍是社會上所有人可以顧己及人,別太自我中心。