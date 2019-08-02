【逃犯條例】逆權爸爸自資抗爭小書　怒吼外還有對兒女、香港的愛

逃犯修訂條例引發一場又一場示威，今個夏天所有香港人都不好過。

今年30歲的設計師Jeffrey育有一子一女，今年分別三歲及一歲半。孩子過暑假本應快快樂樂，今年卻被爸爸媽媽帶上街頭，一同為香港揮灑汗水。在過程中，Jeffrey與許多香港人一樣，有動容、忿怒、無奈、矛盾、掙扎、愧疚的時刻。

抱著「為香港多做一點點」的決心，Jeffrey決定自己文宣自己做，以文字圖像，自資印刷了一本用爸爸的視角寫成的小雜誌《香港百萬人遊行，呀女問我》，藉此和一群爸爸媽媽同行，為兒女抗爭，並且伸出手去關心、擁抱、鼓勵身邊的手足，為香港加加油。

《香港百萬人遊行，呀女問我》（FB@yeungs'tudio）

這本小書如Jeffrey自己形容：「是一本以爸爸視角寫成的抗爭書仔」，並沒有理論書籍的厚實內容，也沒有如學者一樣以數據說理。小書以黑白印刷，薄簿一本，僅得十五頁，用中、英雙語寫出女兒曾在遊行期間訊問的問題，以及作為爸爸的他在過程中的種種感受。

《香港百萬人遊行，呀女問我》（FB@yeungs'tudio）

小書一開始劈頭便寫道：

遊行並不好玩，百萬人遊行更不好玩，兒女望不見盡頭，困在只有汗水味的人群中，被口號被噓聲嚇倒，女兒問了好幾次何時才完結，我都只能告訴她，忍耐一下吧，我們一起走下去。孩子最終在六小時裡默默地經歷，默默地和香港人一起寫下歷史。爸爸向你們道歉，星期日無辦法令你們過得舒服一點。甚至當你和弟弟累到撐不住身體，按不住情緒的時候，爸爸都沒有好好安撫你們。

《香港百萬人遊行，呀女問我》（FB@yeungs'tudio）

他與妻子早在四月開始帶同孩子參與有關反對逃犯修訂條例的示威活動。作為父母，他們有感很難讓如此年少的孩子理解整件事情（許多大人也不理解吧？），而且因為要照顧孩子，許多時候難以衝上前線聲援學生。

但另一方面，在這幾個月間，他看見兒女逐漸改變、成長，說出令人意外的話，做出令人感動的事，如問：「政府係咪仲未聽我哋講嘢啊」、在遊行途中會大叫「加油」、「撤回」等，令他感嘆女兒竟在不知不覺間學會了遊行的意義，證明他們撒下的種子經已發芽。

孩子啊，你們在隊伍中握著這個為你們而做的小道具時，爸爸感到很自豪。你們知道嗎？香港人在重要關頭總會連結在一起，多謝你們參與其中。爸爸不會忘記你們遊行時滿頭大汗的樣子，嚷著喝水、喝果汁、吃小食、坐著、躺著的每一刻。

《香港百萬人遊行，呀女問我》（FB@yeungs'tudio）

Jeffrey把小書派發給其他家長，亦以PDF檔上載至網上，藉以鼓勵各位爸爸媽媽讓孩子一起思考自由、公義、民主，一同面對香港這個艱難的時刻。

縱使《香港百萬人遊行，呀女問我》只是一本小書，卻讓讀者看見當中承載的情感，以及他對兒女、對香港的愛，難能可貴。

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