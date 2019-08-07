【鐳射槍】幻彩詠香江外　中國、柏林藝術家合法又安全的激光藝術

講起鐳射表演，相信所有香港人最熟識的一定是每晚八點準時上演的幻彩詠香江。 根據旅遊事務署的簡介，以鐳射作為媒介所製作而成的幻彩詠香江，旨在「以互動燈光及音樂效果，展示維港充滿動感和多姿多采的一面。」 事實上自1968年第一個鐳射藝術表演面世後，世界各地包括中國都有藝術家致力推動鐳射藝術，所有鐳射藝術如同幻彩詠香江一樣，絕對合法，絲毫沒有攻擊性。

近年世界各地包括中國都有藝術家致力推動鐳射藝術。（網上圖片）

所謂的鐳射藝術，顧名思義，是指以鐳射作媒介所作的藝術。早期鐳射大多被視為「配角」，用以襯托其他藝術品。1971年，有名藝術家製作出第一個大型鐳射激光投影表演，利用鐳射把圖像投射到一面40×40英尺，以光學玻璃、光纖、波紋塑料、鏡子組成的屏幕上，將鐳射變成了「主角」，讓大家發掘出鐳射不一樣的潛能。數十年過去，愈多愈多藝術家投身研究鐳射藝術，而這項藝術亦愈趨成熟。

去云云國家當中，以柏林走得最前。柏林藝術家Christopher Bauder自2016年起，每年都會在柏林一個室內場所舉辦名為「DEEP WEB」的鐳射藝術節。

大家覺得「DEEP WEB」還是幻彩詠香江比較好看呢？

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先為大家介紹Christopher Bauder是誰。Christopher Bauder畢業於數碼媒體製作學系，多年來試以探討空間、聲音、光、物件相互碰撞後得到的效果及背後的意義。

他其中一個最有名的作品是於2013年完成的「FLUIDIC」。藝術家在場內掛上多達12,000個小球體，再以8部高速laser projectors，將光線打在小球體上，勾勒出不同的圖像及字句。

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今年八月，他與音樂家Robert Henke再接再厲，以鐳射為大家帶來充滿震撼的音響及視覺派對。是次他們將會以12部高速鐳射系統，將光打在一個高10米、闊20米、長30米的巨型結構上，為觀眾帶來嶄新的live show。

整場「DEEP WEB」表演長達兩個半小時。有人說鐳射會令人身體不適，若然真的如此，恐怕「DEEP WEB」現場所有人應該都會暈低。但「DEEP WEB」鐳射藝術節自2016年舉辦至今仍沒有傳來有人不適的消息，相信大家可以放心前往享受。

不少人認為鐳射表演背後無需涵含太多精神意涵，也不用投放太多意義，純粹享受過當刻的視覺接收經驗即可。可是內地年輕藝術家李暉卻一直積極地試以光，牽引出藝術家對於社會、生命的自我檢視。



李暉坦言在創作早年「對光完全不了解」、「一直也不知道光能夠成為創作當中一個非常大的表現材料」，因此大多創作全然實體化的「觀念性雕塑」，又或以阿加力堆疊出神佛的形態，又或把戰爭機器、大型生物禁錮在以金屬堆疊而成的框架之內。

李暉早年作品：

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後來他在機緣巧合下發現了鐳射光。他不認為鐳射是攻擊性武器，反而有感鐳射光是一種非常特殊的光（內地人叫「激光」），視覺效果非常實在，能使人誤以為真的有一件物件放在眼前，卻又伸手觸不到。

這種在與不在的迷離狀態，引發他創作出《瞬間的極限》、《門》、《輪迴》等鐳射藝術作品，每件作品既充滿視覺魅力，同時可帶領觀眾思考不同的人生課題。這位中國藝術家無疑把鐳射藝術發揮得淋漓盡致。

李暉的鐳射作品：