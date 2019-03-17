比Hermès頂級！Rihanna、Hadid姊妹大愛意大利品牌「Stalvey」

一提到最奢侈最貴的手袋，應該大部分的人都會想到Hermès的Birkin，困難的入手程度加上使用稀有皮革的特別訂製，讓Birkin價格不菲。但其實還有一個手袋品牌，他的價格更甚Birkin，在品質以及皮革使用上完全不輸Hermès，也一度成為最值得投資的手袋第一名，他就是意大利奢侈品牌——Stalvey。

Stalvey（Pinterest）

創立僅短短四年的Stalvey，已經有最貴手袋的頭銜，平均一個手袋價格高達五十幾萬（台幣），更別說如果是特別限量款式，一定都是完全買不起的天價。而品牌創使人，不是一位知名設計師也不是時尚達人，而是擁有一身壯碩肌肉的Jason Stalvey，在創立品牌前他一直在醫藥和金融領域。起初Jason Stalvey想要一個鱷魚皮的手袋，卻找不到自己心愛的，於是就開始自己做鱷魚皮手袋，結果不小心創立一個奢華品牌，奢侈程度更甚Hermès。

Stalvey以線條簡單整潔的漂亮Clutch打響名聲，但在手袋材質的使用上它又是十分浮誇奢華，例如以24k黃金打造的Clutch。Stalvey手袋全部由工匠手工打造，且在皮革的使用上也完全不馬乎，都是採用最頂級的鱷魚或是蟒蛇等稀有皮革，與稀有皮革的Birkin排在一起，氣勢完全平起平坐。就連上面印的金色logo也是用24k純金，奢華度真的是做到360度無死角。也正是因為他高級感，讓他成為許多知名女星的愛袋。

品牌最經典，最多明星背當屬Top Handle這個款式，完美詮釋精緻與奢華的同時又不失高檔的格調，小型的袋身看起來精緻高貴。而在價格上也因為顏色的不同也有所差異，同樣的款式，白色卻比黑色與蟒紋皮配色貴出一倍的價錢還要多。

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當然Stalvey還有推出許多款式的手袋，如可以肩背的Stalvey鏈條袋、時尚手袋Stalvey Janice抑或是男女通用的鱷魚皮Clutch，每一款都是經典中的經典，品質上也都是精心挑選的皮革，以及全手工的製作，完全對的起比Hermès還頂級的手袋這個稱號。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比愛馬仕還貴的包包 女明星真正愛用卻不說的高級品牌Stalvey】