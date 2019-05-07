Balenciaga x Crocs推厚底鱷魚鞋穿越清朝　網友：原諒我不懂時尚

前兩天，Balenciaga又讓網友們沸騰了。原來他們和Crocs聯乘推出了一款名為FOAM的「恨天高窿窿鞋」，造型讓人一言難盡！10cm大高跟加上刺眼的配色，鞋面上還點綴著一堆花花綠綠的小配飾；比起Balenciaga，更像是淘來的！就算獲T台上的美女Model駕馭起來，都是在時尚與崩壞的邊緣徘徊。

按圖看Balenciaga x Crocs推出的「厚底鱷魚鞋」FOAM▼

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這次網友們的意見出奇一致：原諒我再次不懂時尚▼

還有人發現這大厚底不就是清朝女子的日常標配？戲劇中的「矮子樂」也是它，中國都玩了幾百年了！而且不少明星還穿過「同款」，四千年美女鞠婧禕，性感歌姬陳志朋。這...只能說時尚是一個輪迴。



Balenciaga新品被指像清朝女子的日常標配，更有網民指有明星穿過「同款」▼

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這款窿窿鞋不僅外形極具爭議，價格也貴得令人O嘴，如Peppa Pig Pink、檸檬黃在官網售價高達850美元。上面沒有任何點綴的普通款都要486美元。這年頭，連窿窿鞋都成了奢侈品！誰還記得它最開始存在的意義不就是便宜、好穿？又貴又辣眼，真的有人買嗎？小編告訴你，不僅有，而且賣斷貨！不少明星藝人、時尚博主將它奉為寶藏單品，熱門顏色、大眾鞋碼你搶都搶不到！悉尼公關女王Roxy Jacenko說這雙鞋她是一見傾心，第一時間就收入囊中，還po到社交平台上炫耀。結果被網友毫不留情地吐槽：「簡直醜得可怕」，連她底下的員工都忍不住在老闆的帖子下爆粗：「WTF！」



原為窮人恩物的「窿窿鞋」竟索價近港幣六千元▼

但你以為這就是極限了嗎？下面請欣賞奇葩窿窿鞋大賽，千萬別眨眼！這雙Barbie粉尖頭性感小高跟，大概灰姑娘看了會沉默，王子撿到了會丟掉。另一對皮毛滾邊窿窿鞋，到底是窿窿夠透氣呢？還是一圈皮毛夠保暖？4500塊人民幣你就能找到答案。還有水鑽涼拖窿窿鞋丶高貴大理石花紋窿窿鞋...你會發現不論是鑽石還是大理石，什麼高貴典雅的元素，到了窿窿鞋這裡統統失靈！難怪許多時尚博主紛紛血書「跪求窿窿鞋滾出時尚界！」終於，Crocs這次抱住了Balenciaga的大腿，於是在instagram上公開叫板，「Balenciaga把Crocs帶到了一個新高度！」



Crocs的窿窿鞋無論配上什麼高貴典雅的元素還是會崩壞▼

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Balenciaga到底是潮流尖端還是時尚圈毒瘤？按圖看其歷年以來的奇怪產品▼

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