【Gary Chung】從林鄭回到川久保玲　COMME des GARÇONS廣告的他

本地化妝師Gary Chung近日反示威的言論，引起廣泛討論。 時光倒流到90年代，沒有「曱甴論」、「千萬存款」、「私人飛機」、「嗱喳嘢」 ，也沒有賊仔帽、Hermès手袋，COMME des GARÇONS SS95廣告中的那個男孩，就是Gary Chung。

「林鄭化妝師」成為Gary Chung其中一個身份（IG@garychung_official）

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在Gary Chung的社交媒體中，除了工作、自拍等照片外，還有很多其個人收藏的「大曬冷」，有Miffy玩具、著名藝術畫品，更有多不同品牌的手袋，Balenciaga、Goyard、CHANEL、Dior、Off-White，以及大量Hermès。

COMME des GARÇONS SS95廣告中的Gary Chung（左）（網上圖片）

這陣子說起Gary Chung，人們會聯想到「星級化妝師」、「林鄭化妝師」之餘，也會跟「曱甴論」、「千萬存款」、「私人飛機」、「嗱喳嘢」 等扯上關係，不過曾幾何時，「COMME des GARÇONS廣告模特兒」也是其身份之一。

COMME des GARÇONS廣告曾選用北島敬三作品（網上圖片）

時光倒流到1995年，在那個仍未有COMME des GARÇONS PLAY、BLACK COMME des GARÇONS等較大眾化支線的年代，品牌來到香港拍攝廣告，眾所周知創辦人川久保玲不喜歡選用明星、名人來拍攝廣告，反之她愛跟藝術家合作，那次COMME des GARÇONS SS95廣告就交給著名攝影師北島敬三（Keizo Kitajima）操刀。他擅長捕捉城市中遊走的人，他於1981年時曾留在美國紐約，以鏡頭紀錄當地街頭和Club的文化，其中一些照片更用於COMME des GARÇONS廣告中。

另一COMME des GARÇONS SS95廣告（網上圖片）

而COMME des GARÇONS SS95廣告貫徹北島敬三一路以來的攝影風格，相中三男一女穿上COMME des GARÇONS服裝，站立在香港灣仔、尖沙咀的街頭拍攝，沒有誇張的後製，也不見造作的Pose，一切來得坦率自然，川久保玲前衛設計跟香港密集的高樓大廈與大型招牌結合下，感覺相映成趣。

Gary Chung昔日當Model的舊照片：

雖然川久保玲愛用素人，但COMME des GARÇONS SS95中的Gary Chung，當時尚未成化妝師，仍在求學階段的他，卻已是Part-time模特兒，《Amoeba》、《壹周刊》中也曾見他的影蹤，不過從COMME des GARÇONS廣告看到他自然髮式、清澀自然的一面，跟現在賊仔帽不離頭的炫富行為，可謂南轅北轍，畢竟廣告始終是經包裝下的影像，日久才見人心。