【PORTER】與村上隆再次聯乘合作　一雙波鞋竟有八個TANKER袋？

多產的日本藝術家村上隆（Takashi Murakami）本年的出鏡率甚多，除了因為他在香港舉辦了《村上隆 對戰 村上隆》展覽，亦因與Billie Eilish和PORTER的聯乘合作而人氣高企。頻頻出席時裝騷的村上隆在本年 1 月巴黎時裝週上首次背上PORTER以來，支持者一直引頸以待，直至六月中袋款到手後，又推出聯名鞋款的抽籤消息，話題作一浪接一浪，作為亞洲最有影響力藝術家的確實至名歸。

名人Travis Scott用上村上隆聯乘PORTER系列的Helmet Bag。（網上圖片）

其實早在去年11月時，村上隆已預告了與PORTER的聯乘鞋款，公開了設計藍本和製作過程，亦率先送了一雙給設計師好友Virgil Abloh。在設計上，為了迎合PORTER TANKER系列35周年的紀念日子，把整個系列以TANKER標誌性的綠色Sage Green尼龍布料作主調，袋款以不同大小的可拆卸村上隆太陽花作配飾；鞋款則以不同大小的可拆卸TANKER作配飾，加強實用性，太陽花則在鞋側和鞋底出現作點綴。這次的聯乘鞋款每隻鞋子有4個小TANKER，拉鍊、魔術貼、啪鈕等多種應用於TANKER的細節也有一一出現，並配有三種配色的鞋帶，鞋盒亦以模型盒的格式設計，傳遞濃烈的組裝及個人化意味，貫徹村上隆喜愛玩樂的藝術風格。

為了迎合PORTER TANKER系列35周年的紀念日子，把整個系列以TANKER標誌性的綠色Sage Green尼龍布料作主調。（網上圖片）

鞋款不同大小的可拆卸TANKER作配飾。（Cherry-Fukuoka）

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點擊下圖看更多PORTER x 村上隆的鞋款設計藍本和製作過程：

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PORTER以往與運動品牌的聯乘鞋款，會用上尼龍斜紋布用作鞋款面料和鮮橙色內裡等的低調設計元素作聯乘賣點，與村上隆的合作就是首次直接把TANKER袋放在鞋上，研發和製作下也特別花功夫。所以TANKER系列35週暨村上隆合作鞋款十分有珍藏價值，本次發售形式同樣以抽籤來決定，需透過Cherry-Fukuoka官網參與抽籤，截止時間則為8月25日。

本次的聯乘系列使用了村上隆太陽花作主要設計元素。（Cherry-Fukuoka）

點擊下圖看更多PORTER以往與運動品牌合作的聯乘鞋款：