【皺皮腳大賽】無懼風吹雨打　Heron Preston打造防水雨衣高跟靴

昨日（8月18日）香港市民因響應民陣發起的「煞停警黑亂港 落實五大訴求」流水式集會，前往集會的人潮不斷，金鐘至炮台山一帶塞滿集會人士，即使下著滂沱大雨也無阻他們前往維園表達意見的決心。

進入維園的市民縱使有「遮海」的掩護，但身上的衣物仍然濕透，澗水的雙腳更浸出「皺皮腳板」。（盧翊銘攝）

集會當天大雨持續下了多個小時，大批等候進入維園的市民縱使有「遮海」的掩護，但身上的衣物仍然濕透，澗水的雙腳更浸出「皺皮腳板」，令創意無限的網民發起「(無懼風雨 繼續抗爭)第一屆香港人巢皮腳大賽」展示當天戰績，不雅之中帶點凝聚力，盡顯香港人苦中作樂的抗逆能力。但雙腳長時間被水浸著會很容易引致真菌感染，而且不希望愛鞋因雨水變色或變形更應好好保護鞋子，其實市面上早已推出不同設計的防水鞋套，讓鞋子不易進水，全面保護鞋面。但目前的防水鞋套款式設計不太美觀，對造型比較執著的時裝愛好者亦頗為抗拒使用鞋套，所以有時裝潮流品牌能夠推出帶有防水鞋套機能的鞋履設計，相信會較容易被人接受。

創意無限的網民發起「(無懼風雨 繼續抗爭)第一屆香港人巢皮腳大賽」展示集會戰績。（連登討論區）

幸好，街頭新貴Heron Preston近日就當真推出了一款Neoprene Bootie，設計在襪筒高跟靴外加上了一層半透明PVC，外層鞋領加上索繩設計，能達至防水的功能。這個設計亦解決了大部份人穿襪筒鞋會弄濕腳的疑慮，兩款配色的內層均用上品牌標誌性的螢光橙色，顏色隱約透出半透明PVC外，前衞創新之中又不失High Street的感覺。

Heron Preston最新推出的Neoprene Bootie。（Heron Preston）

兩款配色的內層均用上品牌標誌性的螢光橙色。（Heron Preston）

這個設計概念與早前Jimmy Choo聯乘Off-White™的合作系列有異曲同工之妙，因該系列亦有一款高跟鞋的外層包上PVC膠，同系列的鞋款亦有水滴型的吊飾，相信是要打破下雨天不能穿高跟鞋的慣例。兩位街頭品牌紅人設計師Virgil Abloh與Heron Preston，同是出身於Kanye West創立，並涵蓋的藝術、音樂和時裝的團隊DONDA，二人亦十分投契，難怪設計概念如此相近。

兩位街頭品牌紅人設計師Virgil Abloh與Heron Preston關係友好。（網上圖片）

2017年Jimmy Choo聯乘Off-White™的合作鞋款。（Jimmy Choo）