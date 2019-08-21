【22世紀殺人網絡】奇洛李維斯領軍拍第4集　Cyber Goth潮流再現

不知大家有否發現，香港人對奇洛李維斯特別有情義結，明明里安納度·狄卡比奧、畢比特以至尊尼特普等等中佬同樣英俊有型，但論話題性和注目度，卻始終不及奇洛，他的人生悲壯際遇叫人迴腸百轉，他的親民和義氣總使人溫暖入心，乃至他拍攝SAINT LAURENT廣告，都可以令人熱血沸騰，這正是他獨有魅力。

《22世紀殺人網絡》是這個年代初最人氣的電影。

而提到奇洛李維斯的電影生涯，年輕一輩或者頓時想起《John Wick》，但宏觀去看的話，其演藝事業最重要的作品，卻定必是《廿二世紀殺人網絡The Matrix》三部曲，自1999上演第一集以後，整個世界對電影的故事內容、拍攝手法和美學文化都起了天翻地覆的改變，人類第一次超廣泛地意識到Cyber網絡美學是何許樣的事，因此當電影於2003年完成第三集終曲之際，實在叫人失落。

奇洛李維斯早前為SAINT LAUTENT拍攝的廣告。（YSL）

不過叫人興奮的是，這個經已壽終正寢的電影系列，今日卻突然宣告重生，趁住《廿二世紀殺人網絡》首部曲誕生20周年之際，華納兄弟影業宣布將會為《廿二世紀殺人網絡》開拍全新第四集，奇洛李維斯、Carrie-Anne Moss和Laurence Fishburne這組鐵三角演員，將會全部回歸拍攝陣容之中，更傳聞《黑豹》主要演員Michael B.Jordan亦將會有份參演，雖然具體故事內容雖然保密，但尼歐Neo再度演繹袁和平色彩的超慢動作武打場面，卻是定必再現的興奮事。

除奇洛李維斯外，Carrie-Anne Moss和Laurence Fishburne都是電影的核心人物。（glamour）

其實《廿二世紀殺人網絡》之所以是不世出經典，除了故事內容精彩，全球票房大收旺場之外，電影的概念、氛圍以至美學，都一再深遠影響到當代的流行文化，例如第二集電影中，16歲的滑板少年給予Neo湯匙，並說出一句"There is no spoon"『當湯匙不是湯匙時，他就不是湯匙』，這句話非但表現出「道通為一」的玄奧哲學理念，更令它成為了美國人日常生活中的諺語，Kanye West的單曲《Amazing》，亦將no spoon這一義理注入歌詞之中，足見影響力之無遠弗屆。

Matthew Williams主理的1017 ALYX 9SM。（Hypebeast）

左至右：Alexander Wang Fall 2018，Vetements Fall 2017，Balmain Fall 2017。（glamour）

至於時裝界同樣因為The Matrix的出現而受益不少，電影中講述電腦操縱人類的高科技世界，某程度上與George Orwell的《1984》有着異曲同工之妙，皆充滿着反鳥托邦色彩於其中，這種陰霾色彩結合網絡高科技元素，正正Cyber Goth或Cyber Punk時尚美學中不可或缺之關鍵，電影中Neo、Morpheus、Trinity等革命軍骨幹成員，總會以長大褸配以黑超的冷峻色彩示人，Trinity更不時穿上貼身漆皮服飾，不但性感，也別極SM意味，Matthew Williams主理的1017 ALYX 9SM就明顯受到這種美學氛圍影響，而打造出大量集合街頭、機能、SM與龐克於一身的服飾，Alexander Wang、Versace以至VETEMENTS也不時向相關概念文化作致敬。就連HBX早前與ASICS合作，聯乘製作GEL-KAYANO 5'SUNDOWN'球鞋，其設計靈感也申明源自「90、00年代互聯網世代下，那種反烏托邦精神」，受The Matrix所啟蒙的動機，委實呼之欲出。

好些藝人的日常打扮亦總會奇洛李維斯上身。（glamour）