【科技時尚】實驗戶外品牌研發新布料　機能外套變色概念源自魷魚

對於時裝品牌而言，創新是何其重要。 戶外服裝品牌不時研發新布料來強化功能，The North Face、Stone Island、ACRONYM以至新興的Nemen，都是這方面的能手。 作為實驗型戶外品牌的Vollebak，專門研發科學技術及材料，來提升服飾的功能性。 當中最新推出的「Black Squid Jacket」備受矚目，那瞬間變色的功能帶來無限驚喜。

Black Squid Jacket（Vollebak）

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Vollebak由孿生兄弟Nick和Steve Tidball所創立（Vollebak）

Vollebak由孿生兄弟Nick和Steve Tidball所創立，直至現在只短短開設三年，倆人喜愛利用科學與技術，創造出與眾不同的服飾，如百年不爛的衣服、太陽能充電外套等，通通都使我們驚嘆不已。而上年度，亦是該品牌的重要時刻，隨著首款「Graphene Jacket」推出，它採用石墨烯（Graphene）製成，而後來面世的太陽能充電外套，更贏得《TIME》2018年的最佳發明，也同時取得《Wired》與《Fast Company》的創新設計獎。

而最新推出的「Black Squid Jacket」也不簡單，其概念源於魷魚，因為該生物能夠在大自然環境中，擁有瞬間變色的能力，正正如此，品牌更複製它在生存機制下的元素，使用激光將超過20億個微觀玻璃球嵌入樹脂當中，讓設計在昏暗光線下，看起來像是普通的金屬黑色；但當轉向明亮光線時，卻立刻變成彩色。

Black Squid Jacket（Vollebak）

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當然，「Black Squid Jacket」主要是複制魷魚皮膚，同時使設計變得神秘。魷魚皮膚擁有複雜的神經網絡，表面就像電子皮膚般，基於5億年的深海演變，它能通過極短時間創造出驚人的錯覺，或者以偽裝術精確匹配其周圍環境，導致自身幾乎看不見。

另外，由於魷魚是透過微小板狀結構來改變顏色，但Vollebak今次卻用上微型玻璃球，把20億個嵌入外套表面，而每個方塊更是超過40,000個，雖則用肉眼是完全看不見，但當光線照射到外套上，並穿過黑色玻璃球，卻能讓衣物看起來像是發光。而外套從各個角度上來看，也會因此而有所不同。除了變色功能外，這款外套是完全防水防風，高領設計更可以保護臉部。

其品牌理念就是利用創新的生產方法，與以前從未見過的材料來設計服飾，他們幾乎每個月都會有新概念，而每件產品則需要一到五年的時間研發。根據今次的「Black Squid Jacket」及以往設計，也令人期待下一個設計的誕生。