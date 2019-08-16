專訪Streething主理人ChooEe　探討東南亞潮流文化與香港的淵源

雖然在好些港人眼中，香港是一個國際金融之都，一切與金融、股市與之相關的業務，才是這裏重中之重的行業，才是這顆東方之珠最賴以自豪的光芒，相反時裝設計等文化藝術，卻一直排除在核心的邊緣，可有可無似的。更甚者，即便是熱愛潮流文化的香港人（特別是年輕一代），亦彷彿不曾為這裏出產過的流行文化而自豪，只仰慕巴黎、東京的豐功偉績，或慨嘆可能被北京、上海所超越，終日長他人志氣，滅自己威風，惶惶不可終日…… 那麼，香港流行文化在國際之間，當真不曾影響甚至乎改變過甚麼嗎？答案顯然是否定的，透過新加坡潮流權威：Streething主理人ChooEe早前的遠渡來港，《一物》就和他來了一趟深度訪談，探索在外國人眼中，香港的潮流地位和意義。

Streething主理人ChooEe。（攝影：黃寶瑩）

Streething是新加坡首屈一指的潮流網。

對東南人而言 香港才是孕育我們潮流文化的地方 而非東京

首先簡述一下ChooEe的背景：他原是本生本長的馬來西亞華僑，及後到美國留學，輾轉之下來到新加坡發展，其主理的Streething可是新加坡以至整個東南亞首屈一指的潮流單位，Streething既是一個潮流網媒，也是一個創意單位，專門與多個國際品牌合作，以類似顧問的形式，為品牌制定宣傳策略和形象包裝，New Balance、Converse、Vans等超級品牌，正是ChooEe事業上堅實的合作伙伴，影響力遍及整個東南亞。

Streething不時找來世界各地的時裝權威作專訪，例如Whiz的下野宏明。（Streething）

問到ChooEe的潮流之路如何煉成，他就自言許多養份其實正是來自香港：

「在十幾二十年之前，馬拉以至整個東南亞，基本上都沒有自己的潮流工業的，既沒有知名的本土品牌，也沒有具規模和經驗的時裝店和媒體，像我這一代70、80後又對時尚潮流有興趣的人，當年如果要接觸潮流文化，購買潮流單品，最直接的方法就是從香港取經，購買你們的雜誌，甚至飛到這裏購物。」

「或許你們會奇怪，當年的東南亞人為何會選擇向香港而非日本東京取經？其實原因有很多，一來當年馬拉西亞人去許多地方也不方便，例如去日本就需要攞Visa簽證，偏偏來香港就免簽證；而且機程也輕快得多，馬拉乘飛機去香港不過是三數小時，去日本卻差不多需要八個鐘呢！不要忘記那是一個出國旅遊成本高得很的時候，那時要飛到外地，當真殊不容易。」

而且語言阻礙，也是ChooEe認為當年馬拉人拾東京而取香港的地方，一來當時日本國民整體的英語水平不佳，二來許多東南亞華僑甚至原居民就曉說廣東話：「因為香港的影視文化對東南亞人有着很大影響力，許多人自少就觀看TVB長大的，而我就最鍾意看周星馳的電影……」

日系時裝對ChooEe影響深遠，但ChooEe對日本時裝的認識，卻是來自香港而非日本。（攝影：黃寶瑩）

香港影視文化一直深受東南亞人歡迎。

《Amoeba》是當年最影響到東南亞年青人的時裝雜誌。（網上圖片）

「可見馬拉人自少就有接觸香港媒體的習慣，因此到我步入青年時代，希望了解時裝潮流之際，香港的一系列雜誌就自然成為我們的不二之選，那是剛剛踏入千禧年的時代，我一本長期追看的雜誌，正是黎堅惠主理的《Amoeba》（《MiLK》我也十分喜歡），雜誌內介紹的時裝品牌和相關歷史，很多都是我從前聞所未聞的，正是香港一眾時裝傳媒人，打開了我們的天窗，就如日本潮流雜誌在90年代打開你們香港人的天窗一樣。」

黎堅惠。

不過ChooEe強調，那是一個互聯網未流通，物流也不發達的時代，香港3月推出的雜誌，可以要到7、8月才能運送到馬拉發售，所以他們追看的「最新」資訊，其實許多時都是幾個月前發生的事：「但不打緊，因為當時的時裝雜誌最重視的不是資訊的快慢，而是文章的可觀性和質素，許多採訪、報導哪怕是兩三年後再次閱讀，依舊讓人看得津津有味，這種保鮮的效能，是現在許多網媒所不能比擬的事，現在一切都以快速為先。」

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即便來到香港，ChooEe仍然相識滿天下。（攝影：黃寶瑩）

從iBanking金融人踏上時裝人之路

別以為ChooEe自踏足社會一刻起，就以時裝傳媒為本業，其實在很久之時，他是任職國際投資銀行iBanking，這一叫許多香港人趨之若鶩的行業：

「雖然我自少就熱愛服裝潮流，17、8歲被父親逼迫到外國留學的時候，也要求到美國芝加哥一帶讀書，為的就是希望看NBA，親眼見證Michael Jordan的風采，但我大學的主修科其實是金融，畢業之後也回到東南亞，受聘於投資銀行，薪酬方面的確頗為可觀，每日也總是穿上靚西裝、戴上名錶工作去（當時我最喜歡TAG Heuer的手錶），表面上叫很多人羨慕，但我內心卻一直不滿足似的……」

直到一次我和幾位iBanker同行去酒吧消遣的時候，剛巧遇上一個Nike舉辦的Party，看到他們穿上波鞋、Air Jordan那種活躍好動，喜氣洋洋的街頭形象，那一刻我突然覺悟到這才是我最想過的生活，與其嚴肅地穿上工整筆挻的西裝，原來T-shirt、牛仔褲、波鞋，才是真正屬於我的世界。

初創時代的Streething Forum。（Streething）

如是者，ChooEe終於激起雄心，創立Streething，涉足潮流世界：「其實Streething的根源也是和香港有關，那時是一個電腦internet逐漸流行的時代，潮流人接觸資訊，慢慢由實際雜誌導向到網站和相關Forum，當中有兩個我特別喜歡，一個是美國的NikeTalk，另一個則是由香港人H所成立的Kicks Talk，能夠接收資訊，又能夠彼此分享心得見聞，是Forum最引人入勝的地方，因此成為Streething，就是希望為東南亞的人打造一個屬於我們的專屬Forum。」

做生意精明外，ChooEe本身也是一位功力深厚的時裝人。（Streething）

其實在創立Streething之初，ChooEe一直以Part-time工餘時間操作，尚未放棄iBanking的高薪厚職，直至2006年愈做愈起勁之際，東南亞區的Nike就突然出了一筆金錢，邀請他們Streething為品牌旗下的Air Max，舉辦一個大約五十多人的發佈活動，雖然這筆錢的金額並不高昂，卻令ChooEe體會到其實靠潮流工業也能夠「搵到飯食」，從而啟發了他全身投入時裝業界的決心：「當然父母知道我想全心搞好Streething而辭職，起初就一定反對了吧！怕我收入會大減，照顧不好自己，不過在我一再堅持之下，他們最後都讓了步，給予我數年時間，追逐自己的夢想……」

「可能他們當初也認為我是玩玩下，嘗試過後，就會面對現實回歸銀行世界，誰不知我一『玩』就是十多年的時光了，哈哈！」

早前為推廣990v5，ChooEe就找來HYPEBEAST合作，拍攝一系列990v5造型照。（HYPEBEAST）

為New Balance、Converse製定形象策略 傳媒不能夠再單純做傳媒

Streething雖然以Forum起家，但網絡科技發展一日千里，這類網上論壇形式亦漸漸熱潮不再，幸好ChooEe一向高瞻遠矚，老早就為公司規劃出長遠發展攻勢：「這是一個講求多元化的時代，一個傳媒人可以身兼數職，由採訪、撰文、出鏡、剪片都『一腳踢』，其實一間媒體公司亦然，當單純做論壇不足夠之際，我們就要發展自己的潮流網站；到潮流不再滿足讀者脾胃，就要發展Facebook和IG社交平台；到單純做資訊還不夠的時候，大家就要去探索更多商業發展可行性與空間，而我們Streething就擅長幫潮流品牌包裝形象……」

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另一輯與Converse合作的企劃，就找來東南亞當地的知名KOL出來，擔任模特兒。

承如上文所講，Streething近年經常和一眾潮流品牌合作，為品牌的新產品以至整體形象，制定並執行一連串包裝和宣傳策略，就以New Balance為例，早前引起全城注目的990v5，其亞太地區的一系列宣傳項目（亞太地區包括香港和東南亞諸國），很多重要決策正是由ChooEe以類似顧問的形式提案出來，例如建議各個地區都找上代言人穿上990v5，拍攝廣告（香港就找來了Juno），或者親自找來HYPEBEAST合作，拍攝一系列990v5造型照。這樣商業運作貌似簡單，但如果沒有一個仿如ChooEe一樣的老江湖，於背後運籌帷幄，結果就只會事倍功半。

「所以時裝傳媒人最大的資產，正正是我們的市場觸覺和人際網絡，我們都時裝潮流的先知先覺，對年青人心理的充分掌握，對許多時裝品牌而言，都是很值錢的地方，於這個全球一體化的科技世代更是如此，因此，只要懂得巧妙地運用他，時裝記者、編輯仍然大有作為。」

即使生意經已上了軌道，但ChooEe仍然堅持親力親為地做好每一個採訪。（攝影：黃寶瑩）

「不過有一點我很想強調，就是哪怕現在的傳媒，不能夠再單純透過傳統的傳媒運作模式去生存，但用心去做好每一個內容（當然內容不再單單指文章，也可以是照片，和視像片段），仍然是每名傳媒人的基本原則和應有使命。皆因叫人感慨的是，時下愈來愈多媒體，每每為了一時三刻的短視商業利益，而去將內容膚淺化，一片流於片面，只在乎以『多、快、好、省』的概念去炒作一些農場文出來就了，甚至為求嘩眾取寵，捏造事實，誤導讀者也在所不計，這樣的手法實在不要得。」

「因此在我心中，哪怕是一個品牌在Streething落了形形式式的廣告也好，我也堅持要向自己的良心負責，絕不能為了生意，而將差劣的東西報導成優秀，或者將優質的東西，扭曲成參差的物事，對自己的讀者有交代，始終是一個媒體至關重要的核心價值。」