【性暴力零容忍】藝術家製青花瓷防狼器　手榴彈、狼牙棒擊退色魔

禮義廉恥乃生而為人的基本品德，可惜世界發展到今時今日，仍有不少人每天無廉無恥地存活在世。 最近，法國藉女藝術家Helena Hauss創造出青花瓷防狼器，鼓勵女性擊退一眾無恥之徒，並對恐懼說不。

法國籍女藝術家Helena Hauss創造出青花瓷防狼器。（網上圖片）

大多數人都曾以為活在香港會非常安全，誰會料想到地鐵會封站、出街有可能被打、落樓下散步都可能被拘捕、甚至有女性被公然非禮？

有警察說「驚就唔好出街」。警察理應守護及服務市民，絕不應該把責任推向市民，一位警員竟然敢大條道理叫市民把自己關在家以保平安，已充份證明此人未夠格。

身為一個受人權保障的自由人，絕對可自主選擇何時出街以及出街到甚麼地區去而不受到傷害。不過既然警察選擇拋棄維持秩序的角色，甚至被懷疑損害市民的安全，市民只能自己保護自己了。最近，法國籍女藝術家Helena Hauss就創造出青花瓷防狼器，鼓勵女性對恐懼說不。

仔細看青花瓷防狼器：

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不少人把法國幻想成一個浪漫的都會，但性騷擾問題在祟尚自由的法國其實非常嚴峻，不少女子都曾在城市不同地方被言語或身體侵犯。在法國長大及定居的藝術家Helena Hauss同樣有感社會普遍把女性視為弱者，在生活不同層面及習慣中不自覺地貶低了女性。她決定憑藉藝術嘲諷存活在內心的惡魔，再向社會上各種貶低女性的標籤及習慣說不。

Helena Hauss認為每個甜美、閃閃發光、看似脆弱的女生，背後總隱藏著較為陰暗的「黑暗面」，當面對壓迫時，女生便會把這個「黑暗面」展示出來，成為拒絕被世界馴服的力量。

Helena Hauss過去作品一覽：

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她希望藉著藝術，坦率地說出女性的情慾及生活。過去她曾探索過不同的女性主題及情感，繪畫出少女時期的反叛、天真、失落、反叛。而在云云素材中，她選定了沒有回頭路、也不能重來的Ballpoint Pen Art，藉以克服內心對失敗的恐懼。

最近她更作出新嘗試，以看似脆弱的瓷器作素材，創造出一系列女性專用的青花瓷武器。社會普遍認為女性如同青花瓷般脆弱，但Helena Hauss希望世人認清女性因各種侵犯及剝削，心裡充斥沒有訴諸於口的憤怒。這些憤怒終有一天會積累成力量，這時反擊之日便指日可待，讓世人刮目相看。