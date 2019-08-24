【環保】玩厭不等於垃圾　廿年收集5萬件舊玩具砌出侏羅紀膠樂園

物件隨著時間的流逝，會折舊、毀壞，又或因生活環境的轉變而變得不再中用。 面對堆積如山的用物，大多數人執拾時會選擇直接把物件扔棄。日藉藝術家Hiroshi Fuji卻選擇當「垃圾佬」，花上二十多年時間收集被人扔棄的玩具，將無用變成有用。

日藉藝術家Hiroshi Fuji選擇成為一個「垃圾佬」，花上20多年時間收集被人扔棄的玩具，將無用變成有用。（網上圖片）

出生於日本鹿兒島Hiroshi Fuji並非一開始便立志要以垃圾創作。他之所以會產生廢物再用的念頭，沿於他在巴布亞新幾內亞當義工的經歷。他於1986年加入日本海外志願者計劃，在巴布亞新幾內亞當了兩年義工。

某天，他在新幾內亞遇見一隻瘦弱的流浪狗奮力對抗一頭野豬，眼前景象深深撼動了他，感悟到原來許多被世人普遍認定為弱小及無用的人與物，體內都蘊藏著非常強大的能量。自此之後，他便決心要以「無用」的垃圾作為創作素材，使之轉變成強大的藝術。

回到日本後，他本著「Nothing is Useless」的理念創立了名為「Kaekko Bazar」的社區藝術計劃。小朋友在成長期間總會被許多玩具吸引，同時又會扔棄許多玩具，Hiroshi Fuji的「Kaekko Bazar」計劃就為小朋友提供了一個渠道交換玩具，在小朋友換得新玩具的同時，減少玩具被直接棄置的機率。

Hiroshi Fuji的「Kaekko Bazar」計劃就為小朋友提供了一個渠道交換玩具，在小朋友換得新玩具的同時，減少玩具被直接棄置的機率。（網上圖片）

不過並不是所有玩具都能被成功換走，Hiroshi Fuji發現大部份有吸引力的二手玩具會被孩子秒速換走，但大多數已經損壞的塑膠玩具，以及快餐店玩具大多乏人問津。結果他在這二十多年間，不知不覺間「收集」了超過50,000件乏人問津的玩具。

面對堆積如山的二手玩具，Hiroshi Fuji於2012年發起廢棄玩具展Central Kaeru Station（ Kaeru意指交換 ），把眼前50,000件玩具依顏色及尺寸分門別類，繼而堆砌出玩具恐龍、玩具鳥、玩具山、玩具小徑，為這些玩具帶來新生活。

Hiroshi Fuji在這二十多年間「收集」了超過50,000件乏人問津的玩具。（網上圖片）

Hiroshi Fuji利用被遺棄的玩具，堆砌成各種不同的造型：

+ 9 + 8 + 7

展覽空前成功，不少父母帶同孩子一同前往觀賞，現場洋溢著歡愉的氣氛。在這七年間，Hiroshi Fuji多次於國內不同地區舉辦相關展覽。最近他更把展覽帶到泰國，由即日起至直至10月14日，於ChangChui暢萃文創園區舉辦名為「Jurassic Plastic」的展覽，再一次以被遺棄的玩具震撼觀眾。

不過Hiroshi Fuji由始至終都沒打算以此來獲取名利，反而想藉此再一次提醒大家過量生產及扔棄塑料產品，不單會直接危害海洋生物，甚至可能會改變食物鏈，改變海洋本來的生態平衡，希望大家能夠減少浪費，好好珍惜每件物件。而這些被用以創作的玩具於展覽結束後，將會被全數歸還到社區團體，供有需要的小朋友換走。