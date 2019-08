【環保時尚】全天然可分解T恤　不再穿著後埋葬變肥料滋養大地

曾有報告指出一件衣物由完成生産到被丟棄,平均壽命僅有3.3年。不少衣服甚至未被穿過便壽終正寢,直接被扔到堆填區,造成不必要的浪費。 實驗型戶外品牌的Vollebak最近就創造出一件可100%生物分解的T-shirt,以創意及技術減少浪費。

Vollebak最近創造出一件可100%生物分解的T恤。(網上圖片)

近年不少人試以科技減低對地球的破壞,Vollebak的創辦人Nick Tidball和Steve Tidball便利用科技及創新的意念,設計出各款功能性十足且與別不同的衣服。其中,太陽能充電外套「Graphene Jacket」更為他們贏得了2018年《TIME》最佳發明獎、以及《Wired》和《Fast Company》的創新設計獎,實力備受肯定。

最近他們意念大爆發,繼上周推出以魷魚作為創作概念、能瞬間變色且防水防風的「Black Squid Jacket」後,現在再交出可100%生物分解的T恤,再一次為大家帶來意料之外的震撼。

大多數T恤以棉及人製纖維製成,Nick Tidball及Steve Tidball卻從可持續種植園生長的桉樹、山毛櫸、雲杉中抽取纖維物,再把纖維物切碎及製漿,變成T恤的原材料。

衫上的綠色印花及文句則以藻類製成。二人先利用濾水器將水份從藻類篩走,使其變成一糊濃漿,再把濃漿放到陽光下曬乾,然後磨成粉末,當這些粉末與水基粘合劑(water-based binder)混合後便會形成藻類墨水,藉以取代一般的化學染料。

這項設計獲全球最大的森林認證團體Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)認證,保證品牌百分百採用可持續發展的植物製作T-shirt。除此以外,因T恤全然採用植物生產,因此只需把衣服被埋在土壤中,經12周即可被完全分解,並能轉化成為肥料,為土壤及林木帶來營養,達至百分百環保。

不過他們坦言,藻類失去水份的瞬間即已死亡,亦即是T恤上的藻類墨水在製作過程中已經失去生命力,加上植物本身較化學染料敏感,遇上空氣便會出現氧化情況,因此衫上的印花會隨時間而變色,甚至會隨時間漸漸消失。或許這類設計對某些較為執著的人來說未臻完美,但無礙是一個環保的好嘗試。