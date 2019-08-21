【CELINE】Hedi Slimane再有新搞作　相隔八年推中性香水系列

Hedi Slimane自去年入主CELINE後便致力推陳出新，不單把Céline改成CELINE，更開創男裝及高訂系列，創立多項重大改革。 早在他入主之際，已有消息指他將會為CELINE開拓香水市場。消息傳出多時，品牌終於在官方Instragam帳戶一連發佈六個帖文，大肆張揚地確定相關消息。相信喜歡Celine by Hedi Slimane的朋友定必非常期待。

CELINE香水系列將在10月尾公開發售。（IG：celine）

自Hedi Slimane入主後，CELINE每次都會分批發佈相關系列的黑白相片及影片，留下懸念好使人引頸以待。是次香水系列的宣傳手法亦然。CELINE於兩日前先公布「CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION」香水系列瓶身的設計，以及發佈了一張以機械零件作為陳設的相片，並未有透露任何細節。

昨日CELINE發佈了更多相關消息及照片。「CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION」高級訂製香水系列共有11種獨特香氣，全由HEDI SLIMANE取名，分為8種白晝香氣：「PARADE」、「SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS」、「DANS PARIS」、「COLOGNE FRANÇAISE」、「BOIS DORMANT」、「LA PEAU NUE」、「RIMBAUD」、「EAU DE CALIFORNIE」、「REPTILE」，以及3種夜幕香氣：「BLACK TIE」、「NIGHTCLUBBING」，穿者可隨著白天與夜晚不同場合自由使用。

「CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION」香水系列的瓶身由Hedi Slimane親自設計，線條簡潔俐落，並以法國傳統玻璃工藝製造，藉以向歷史悠久的法國香水產業致敬。

「CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION」香水系列的瓶身由Hedi Slimane親自設計，線條簡潔俐落。（IG@CELINE）

其實早在1964年，CELINE已推出品牌首個香水系列。品牌的香水經營權於2001年至2011年由法國香水供應商Inter-Parfums Inc.擁有，後來LVMH於2011年向Inter-Parfums Inc.收購相關許可經營權，CELINE再也沒有推出香水產品。

事隔八年，Hedi Slimane今次一口氣推出11款香水，為CELINE開拓更大的市場。「CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION」其中9款將於2019年秋季登場，另外兩款將於2020年面世，雖然這並不是Hedi Slimane首個香水系列，卻如同他在CELINE所作的所有變革一樣矚目。