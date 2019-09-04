【Loewe手袋】新總監Jonathan Anderson上場　四個必敗款絕對耐看

皇室御用精品、以西班牙愛馬仕著名於世的古老品牌 Loewe，創立於 1846 年，當時由幾位西班牙的皮革匠工作坊，生產行李箱、畫框、皮夾或雪茄盒等等小型皮件。1872 年，德國皮革大師 Enrique Loewe Roessberg 加入團隊，並開始了更多創新設計，此時 Loewe 才正式誕生。也是最早開始採用鱷魚皮、蛇皮作為原料，設計女性手袋的品牌。

50年代開始，與歐洲各國皇室建立起良好關係，也是自此得到「皇窒御用皮件品牌」的名號（IG@loewe）

即便創立時間早於許多現今一線精品，更擁有深厚的歷史故事背景，但 Loewe 的故事不被傳遞、消費者缺乏共鳴，因此品牌價值與聲望始終不為人知。但幸運的是， Loewe 所堅持的細膩工法與嚴苛選材，受到馬德里貴族的賞識，更推薦給西班牙皇室，使得 Loewe 成了西班牙皇室的供應商，更從 50 年代開始，與歐洲各國皇室建立起良好關係，也是自此得到「皇室御用皮件品牌」的名號。

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數年前， Loewe 努力找尋一位能夠從裡到外傳遞品牌訊息的創意總監，最終在 2013 年迎來了 Jonathan Anderson， Jonathan 為了改變品牌的古老形象，他將品牌設計核心定義為「傳統工藝」與「摩登設計」的演變，更加強調女性特質，並將每個手袋賦予更多傳統與前衛並存的價值。

數年前，Loewe努力找尋一位能夠從裡到外傳遞品牌訊息的創意總監，最終在 2013 年迎來了 Jonathan Anderson（GettyImage）

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】