【專訪】TAKE 5店長到荷蘭牛仔褲學府演講：亞洲人注重工藝及材料

本地復刻日牛專門店TAKE 5，向來致力推廣日本牛仔褲文化，其店長Terence更被荷蘭牛仔城市學院（Denim City Academy）誠邀至當地分享，與荷蘭人進行文化大交流。

TAKE 5店長Terence被荷蘭牛仔褲學校邀請演說（黃寶瑩攝）

重溫TAKE 5訪問：

【美式復刻日牛】專訪專門店TAKE 5：牛仔褲的樂趣（上）

【冷知識系列】復刻日牛專門店TAKE 5：牛仔褲學問何其多？（下）

世界首間牛仔褲學校

根據統計數據顯示，荷蘭是全世界人均牛仔布數量最多的地方。遠在阿姆斯特丹，他們更設有一所牛仔褲學校。由於獨立非營利組織House of Denim，致力在荷蘭推廣牛仔布文化，實際上當地也被譽為Denim City，該組織更是Jean School、Amsterdam Denim Days、Global Denim Awards、Denim City等計劃的幕後推手。

後來，House of Denim在2012年，創立全世界上首間牛仔褲學校（Jean School），並設有一年與三年修讀課程，讓學生深入了解牛仔布知識。該學校擁有獨一無二的牛仔布專用設施，而它主要課程是一個為期3年的「Denim Developer」計劃，旨在培訓牛仔褲各方面的人才，從紗線、織物、圖案、洗衣、創新，以至可持續性內容以作解說，更與許多牛仔品牌共同合作，包括G-STAR RAW、Levi’s、Tommy Hilfiger等，提供材料、機械、客座講座、實地考察與實習機會。其後，荷蘭牛仔城市學院（Denim City Academy）更於2015年4月開幕，再為牛仔布相關主題提供大量培訓課程，包括例如零售、批發等方面。根據他們指出，許多品牌都會要求為他們團隊提供持續進修，憑藉以往牛仔褲學校的經驗，他們研發出一個更具結構化培訓的教育計劃。

Terence說，Denim City設有不同分區，地方很大，包括Workshop設有不同訂制與維修服務，更有常駐裁縫團隊以作進行，任何人拎取牛仔褲過去，也能免費修改。此外，那裡亦存放了多年來的牛仔歷史檔案，包括由Adriano Goldschmied、Karl Lagerfeld、Tommy Hilfiger、Jason Denham、Francios Girbaud等傳奇人物，也曾經提供過牛仔物品給學校展示。學校的用心，是透過教育、宣傳和合作項目，提高業界標準，從而減少對環境造成影響，並促進採用可持續的創新概念。

TAKE 5店長Terence作為香港代表，到荷蘭分享香港與日本的牛仔褲文化。（黃寶瑩攝）

香港代表到荷蘭講「牛」經

TAKE 5店長Terence作為香港代表，今次被牛仔褲學校邀請至荷蘭演說，分享香港與日本的牛仔褲文化，機會可謂相當難得。一問之下，原來四年前，該邀請人來到香港旅行：「單看她的衣著風格，已經知道她是一個愛牛仔的人，因此大家也互相打量。我在香港很少機會看見這類Full Gear牛仔的人，那就自不然就走上前讚賞她的衣著，後來更邀請她到Take 5參觀，更談了兩個小時。接過名片後，才知道她是來自這間學校的大人物。」

今年機緣巧合之下，她更邀請Terence到校演說，這次體驗使他感受很深刻：「想不到世界上竟有一個地方，可以讓喜歡牛仔褲的人聚集起來。那裡是一個推廣牛仔褲文化之地，不但讓更多人去了解牛仔產業，同時也將其文化推廣至全世界。」使我們看見荷蘭對牛仔褲，不但是熱愛，而且他們是發自內心喜歡，再加上政府資助，推廣牛仔文化更為容易。

+ 2

本地復刻日牛專門店TAKE 5店長Terence（黃寶瑩攝）

荷蘭與亞洲區牛仔褲文化存在差異

牛仔布在時裝界無處不在，多年來也沒有呈現死減退跡象。不論世界各地都愛牛仔，假若荷蘭與亞洲地區牛仔褲以作比較的話，兩者卻存在明顯差異。根據Terence所說，亞洲人著重工藝、材料、染製過程、綿花與織法等，相反荷蘭卻是較重視如肉眼能看見的細節，例如Patch Work、Laser，而用肉眼看不到的東西，正是亞洲人講求的工藝及職人之魂。特別在日本方面，他們選擇用上一輩子時間，只做一件事，努力做好一條牛仔褲。

「日本製造的牛仔褲，相對地難以Mass Production，但是荷蘭卻可以，而造工方面更是比較時尚。不過在日本，他們仍然維持古老製法，就如藍染般，是真的有人將褲放在缸中染製，對於荷蘭人來說，卻認為這件事是瘋狂的。」

演講內容大多側重亞洲地區牛仔褲文化，再加上TAKE 5出售日牛多年，更向荷蘭人分享日牛製造過程與歷史。不過在Q&A環節，Terence更被許多人問到關於可持續發展的問題：「荷蘭非常重視全球化問題，較為注重環保概念。他們會質問染完牛仔褲污水會排去那裡。但反觀亞洲區，這方面相對上環保意識較低，而且他們非常重視可持續發展，盼望減低污染，看得出荷蘭考量與我們重視問題有所不同。」

一場牛仔褲文化交流，更讓彼此見識增廣見聞。