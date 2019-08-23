【逃犯條例】專訪劉天蘭：形象指導走上抗爭街頭　見證時裝人使命

總是說時裝與社會息息相關，生處於這刻「港難當前」，大是大非的時局裡，感受尤其深刻，服飾品牌將Hong Kong二字印上T-shirt，就惹來代言人解約和罷買；藝人為近期社會抒發出一絲愁緒，又被人質問是否支持港獨；再環顧當前零售市場，生意一落千丈者比比皆是。面對這個大時代洪流之中，一個時裝人以至一個香港人應如何自處，的確是一個值得深思的命題。 而適逢第二屆Women's Festival女人節2019的到來，《一物》就邀請了有「形象聖手」聖手之稱的資深形象指導劉天蘭（Tina）出來，接受訪問，原本只是想單純地談論時裝，誰不知透過時裝，卻又愈講愈遠了……

劉天蘭有香港時裝教母之稱。（攝影：高仲明）

從一個形象指導的眼裡 見證香港社會的起承轉合

其實今次Women's Festival之所以力求劉天蘭「出山」，是希望她以資深形象指導的身份，為女性舉行一個名曰「獨家！所以美！」的形象分享會，問到Tina形象指導這一工種，於香港社會的發展史，她就認為要從1980年代的香港電影工業說起：

「早在80年代之前，每套電影都早已需要有人去為每位角色人物去造衫、買物，以打造形象，所以美術指導、形象指導、服裝指導、Stylist等等工作，其實老早就存在了，只不過到了80年代，香港的電影工業步入黃金年代，拍攝的資源多了，一切就變得具規模有系統起來。」

1981年的《愛殺》，由林青霞主演。（網上圖片）

上年為慶祝《號外》第500期誕生，雜誌方面就特意以新舊對照為主題，並請來多位業界高人炮製10個封面，劉天蘭就負責了當中兩個，一個是找來女兒岑寧兒效法當年張國榮的霸王別姬，反串性別示人。（劉天蘭）

據Tina憶述，第一套官方開設有美術指導一職的港產片，是1981年的《愛殺》，由林青霞主演，劉天蘭與張叔平任副導，張叔平亦兼任電影的美術指導，自始開設了美術指導的名義與具系統存在的先例。

Tina：「自此美指、服指等工作職銜在香港蔚然成風，其他行業也愈來愈重視形象指導的重要性，不過要留意，當時活躍於這個行業的人，例如我自己，許多在學時期都未曾受過相關的專業訓練（那可是遙遠的6、70年代，時裝風氣文化尚未於香港開化），大家都是以自學自修的形式來涉足這個領域的，所以服裝指導真正具體上的工作內容是甚麼？那時的人自己也未必說得清。」

年輕時代的劉天蘭。（網上圖片）

8、90年代之際的Esprit。（網上圖片）

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「直至8、90年代之際，Esprit就破天荒增設了一個叫Image Director的職務，並邀請了我出任這項工作，老實說，當初就連我自己也不清楚它的工作內容是甚麼呢！但既然這是一個好機會，我就當然不會放過，毅然地放手一試……。」

幸好透過劉天蘭和相關的一代人之努力，形象指導的工作內容、職能以至重要性，漸漸在香港時裝工業確立起來：「透過Esprit的工作，我得到了充足的鍛鍊，漸漸意識到一個稱職的Stylist須要做甚麼，它不但要設計一個以以一群人物，由頭到腳於視覺上的造型，即便是聽覺、觸覺和嗅覺，都是Stylist工作一部份，例如任職Image Director期間，我們就考量到Esprit各間分店內要播放甚麼音樂，並不惜工本請來Andrew Bull為時裝店打造Background Music，而售貨員的服飾設計、制服配襯、分店內貨品的排列擺設以至是擺放甚麼氣味的香薰，一一都是我們要考究的地方，絕不能馬虎。」

另一個則以中國風為靈感，找來陳漢娜、廖予妤，映襯當年的自己與杜嘉麗。（劉天蘭）

另一個內頁時裝造型專題劉天蘭亦自編自導自演地登場，來自1985年10月《號外衣架》專題。（Wardrobe ：Yohji Yamamoto Photography ：Sam Wong Hair：Ben Lee, Model/Styling/Makeup : 劉天蘭）

回想起來，Tina覺得80年代的香港不但是美好的黃金歲月，更是一個時裝工業百花齊放的時代：「就以我另外一份工作：《號外》雜誌編輯為例，那時候的時裝雜誌都給予了Stylis莫大自由度，除了會用明星拍攝雜誌封面外，我們亦不時找來一系列素人出來，登上封面，未必需要大紫大紅，知名度高，只要是有氣質、有才華就足夠了，一切也是品味和創意行先。」而Tina也強調，即便是世界各國的頂尖時裝品牌，亦對香港傳媒人和造型師十分相信，只要將借來拍攝的衣服保留得宜，有借有還，基本上就不會干涉太多，任由不同的品牌以Mix Brands方式配襯到一個造型之上，十分好玩。

「然而，去到90年代，情況就有所不同了，隨着本地傳媒工業愈做愈大，雜誌與品牌之間的關係就變得商業化起來，許多品牌借衫供傳媒人拍攝之前，都講明不能夠混搭其他品牌，要Full Gear以同一個牌子示人；另外歌星藝人的經理人也對我們規範漸多，許多衣服造型在預先配襯出來之後，都要給經理人先行過目，才可以讓明星穿上，以免影響藝人形象或破壞其代言人身份等等，一切變得利益為先，創意為次。」而這種商業掛帥的情況，來到今天仍然有增無減，君不見今時今日那些所謂取代了時裝雜誌而衍生出來的KOL，非但每段Feed、每個Post都是軟文與植入式廣告，就算是每對鞋、每件衣服，背後都不過是品牌Sponsor給予他們的商品，時裝的創意，買少見少了。

香港電影美術學會(2017-2019)執委會 左起: 張蚊、趙祟邦、張世𠍇、黄英、會長張世宏、副會長劉天蘭、副會長莫少宗、文念中、張英華及張兆康。 （攝影: CK@Secret 9 Production House ）

香港形象指導工業的進與退？

和許多本土工業一樣，在經歷過8、90年代的蓬勃發展以後，近年香港形象指導工業漸漸踏入一個樽頸位置，一來紙媒寒冬，很多雜誌經已結業，更重要是香港電影工業萎縮，青黃不接之餘，稍有名氣的亦早已北上發展，加上內地近年經濟高速發展，不少國際時裝品牌的重心業務，亦由香港北移至上海等地。

面對如斯風雨飄搖之局面，香港的相關從業員又如何自處呢？

Tina：「或者先讓大家進一步了解香港美指、服指的歷史背景吧！其實自1995年，本地一眾相關從業員就成為了名為香港電影美術學會HONG KONG FILM ARTS ASSOCIATION（HKFAA）的組識，旨在團結香港電影美術工作人員，並與其他電影專業組織交流和合作，從而推動香港的電影及相關行業，現任會長是張世宏，副會長則是文念中和我本人。學會目前會員150多人，全部皆為美術指導、服裝指導和助理美術指導，從前大多活躍於香港電影工業，但隨着本地影視娛樂今非昔比，學員之中也有愈來愈多人往內地發展，亦有些決意留守香港這個家……」

香港電影美術學會會不定期舉辦許多造型指導的相關活動。（香港電影美術學會）

劉天蘭指出，香港的形象指導仍然有着其他地方無與倫比的特質。（攝影：高仲明）

「觀乎北上發展的會員或我個人之見聞，內地對美術指導的重視和要求的確不斷提升，資源也十分充裕，就以內地版本的《Harper Blazer》、《VOGUE》及《ELLE》為例，他們總能夠為了一個拍攝專題，而親身組團遠渡飛往外國的地方，進行實景拍攝，如此規模財力，在近年的香港十分少見。而在電影方面，內地美術指導的水平也不斷在提昇，特別是宮廷古裝劇方面的優勢尤其明顯，單單是一個場景已叫人嘆為觀止。」

Tina頓一頓又說：「然而，縱然內地一直急起直追，香港美指、服指仍然有着不能被取替的優勢，這些優勢並非來自豪華的硬件或用之不盡的財政資源，而是我們優秀的品味，宏觀國際視野，和認真工作的專業態度，這些本質，絕非一時三刻就能夠用金錢堆砌出來，也是我們要珍而重之，捍衛下去的核心價值。」

在近年的抗爭道路上，不時見到劉天蘭蹤影。（Tina Liu 劉天蘭）

與青年人同行 路再難行 也總會有得着

眼看着劉天蘭那一代見證着香港黃金時代的娛樂圈中人，很多經已老早「上岸」，對香港當前嚴峻的政治局面來一趟明哲保身，既視若無睹，亦充耳不聞，或者因為各種現實的原由，而與青年一代勢成水火，莫論箇中政見的誰是誰非，總之不同年代的香港人彼此之間嫌隙漸深，卻是不爭的事實。

然而，劉天蘭卻是特別的一人，縱然已踏入耳順之年，亦長年生活在動輒得咎的娛樂圈，但Tina這些年來亦總無畏無懼地按照自己的想法和意志，抱着不平則鳴的心態來向社會發聲，近月《逃犯條例》風波的大遊行裡，就一再看到Tina的前衞倩影，而近日警方一連串為人詬病的執法水平，她亦高調地直斥其非，高牆與雞蛋之間，永遠站在雞蛋這邊，這種個性與風骨，的確與許多她的同行相映成趣。

劉天蘭與黃耀明一同出席燭光晚會。（Tina Liu 劉天蘭）

而透過今次難得的採訪，Tina也不忘藉此去勉勵香港年青一代，以至整個時裝業界的同行：

「作為土生土長的香港人，我們定必會齊心同渡當前的政治難關，而為了近日社會所發生的事而不開心，亦是人之常情，但不開心還不開心，卻見社會上青年人的思緒日趨消極，充斥着對香港前途過份絕望的愁緒，輕則考慮移民他方，中則與家人政見不合，反目成仇，更甚者萌起輕生念頭，以結束生命的方式去控訴社會，著實令人痛心。」

「雖然我年歲比起你們年長不少，但也不是甚麼超凡入聖的哲學家和聖人，所以對於當前的困局，確實我也不太清楚要怎麼做或者何去何從……」

劉天蘭深思了數秒再說：「但Sorry，this is reality，再如何混亂、荒謬和悲痛也好，這都經已是擺在眼前的事實，正正每日發生在我們的日常生活之中，再呼天叫地的抱怨香港為何會變成這種境地，問題也不會一下子就迎刃而解，香港老早就不再是從前的香港了，這是一個事實。」「然而，我想了又想，愈想愈遠，諗起第一、第二次世界大戰，或者八年抗戰的時候，處身在那個時代洪流之中的人民，也是沒有得選擇，他們明明不想這樣，事實卻偏偏是如此。」

劉天蘭對近日香港發生的事情感慨萬分。（攝影：高仲明）

「或許有人覺得我說得誇張，當前的香港應該比第二次世界大戰的時候，仍然安穩上許多了吧！但我正正是想指出，那些經歷過二戰的人，哪怕生活比我們凶險、艱苦得再多，抱怨也比我們更多再多也好，回看歷史，他們的生活仍然是要繼續過，更重要的是苦難過後，他們也終於守得雲開見明月地，逐步迎來了繁榮安定的日子，人家長年積月受盡生離死別，最終也挺得過去了！那麼為何我們聰明實幹的香港人就不可以？所以，別要讓當前的苦痛打誇自己，未來的人生尚有許多美好的物事等待着你們。」

「而且生命就是如此奇妙，總是要經歷過苦難與磨鍊才會洗滴出人生的智慧和真味，特別對於創作人而言更是如此，面對當前的社會局勢，大家不妨用心留意過程中的所見所聞，用心牢記危難之中，人類所表現出來的勇氣，或守望相助、互相體諒的情感，只因經歷了這幾個月之後，不論是香港，還是我們每一個香港人也好，都變得不再一樣了，我們的價值以至待人處世的態度，都定必掀起變化，作為創作人，如果能夠清澈的感應到這種社會思潮的轉變，就定必會豐盛了自身的創作內涵。」

只因任何藝術創作形式，無論是音樂、電影、文學抑或是時裝也好，都以能夠表達社會真像和觸動人心者為之上品，而觸動人心的藝術，又尤以悲壯的故事最為流傳入世，永垂不朽，當中的所作所為，後人定必銘記。

劉天蘭對香港的將來仍然抱有大希望。（攝影：高仲明）

獨家！所以美！形象分享會 詳情：

香港著名形象顧問、時尚教母劉天蘭認為形象打扮是一門由「認識自我和設計」的學問，認識自我越清楚，認識設計越豐富，越知道自己的與別不同，越發美麗！在這個分享會中， Tina讓你認識自己的身形比例，幫你尋找配對美化的衣物廓形，更提點你如何為自己的穿衣風格定位，還會為現場幸運兒作形象點評！在這節造型工作坊內，Tina 首先將教你認識不同的身型以及穿搭的基本原則，再講解實用的配搭竅門，助你尋找具個人特色的風格，必定能令你倍添自信！

Aug 25, 2019 星期日

12noon - 1:00pm

地點：香港九龍彌敦道 380 號逸東酒店

正價 Regular: HK$220

即場價 At door: HK$250

大愛票 Community: HK$200