日本軍事露營用品專家　由刀叉到杯碟逐一解說經典Outdoor收藏

在電子錢包盛行的年代，什麼都依靠智能手機，隨身物品愈少才能符合現代人追求便利快捷的生活模式。但世上總是有些人不隨波逐流，恍如活在另一個平衡時空般自行我素。日本露營用品及舊物收藏家Tatsuya就是其中一人，即使舊軍事、露營用品笨重又不好收納，但他就是偏愛用此類風格用品，並開設露營用品專門店Container Lodge公諸同好，今次更遠道而來香港與知音人分享。

Tatsuya喜歡軍事用品的Vintage感覺。（攝影：黃寶瑩）

時裝界近年流行的「機能風」很多時都是以戶外活動的服裝及用品作靈感，因而令The North Face、Snow Peak、Moncler、Stone Island等品牌受時裝愛好者的歡迎，所以十居其九也只為款式穿用，而沒有參與戶外活動的習慣。Tatsuya與一眾時裝愛好者一樣，收藏軍事用品不是為了去打仗，只是他喜歡軍事用品的Vintage感覺，而且軍用產品的材質堅硬用途廣泛，如Tatsuya介紹的一套歐洲製的軍用刀叉，外形設計特別，手把上的洞方便扣上登山扣使用，適合作露營工具。

歐洲製的軍用刀叉，外型設計特別，手把上的洞方便扣上登山扣使用，適合作露營工具。（攝影：黃寶瑩）

軍用產品的缺點就是不易收納，不像現代露營專用用品的設計，提倡輕便及方便摺疊或伸縮，令行李格外笨重。所以Tatsuya這次和太太Yumi二人共攜帶了六袋共100KG的手提行李來香港，參加Good Old Days Vintage Market古著市集，這亦無阻Tatsuya來港的愉快心情：「這裡的氣氛很好，Start From Zero的裝潢很有懷舊氣氛，檔攤的風格都是以美式或日式古著為主，在市集交到很多志同道合的朋友。因為在一般在日本的市集多是室外場地，而且會夾雜很多來自不同國家的舊物商店。」

Tatsuya與Nora-add的Yuta一同到港，光是六袋貨物已重100KG。（@containerlodge）

日本的古著市場源遠流長，大概二十年前Tatsuya已預計到Vintage風格會盛行，加上個人十分喜歡古物的雅致質感，所以他一直在收集五六十年代歐洲製美國軍事用品，在太太Yumi的出生地秋田設立店舖，因為日本北部十分盛行叢林野營(bushcraft camping)，Tatsuya也會經常與太太一起去露營。他們夫妻二人的想法概念十分相似，因為Yumi同樣十分鍾情舊物和古布的歷史， 並以“Rustic beauty for Heavy duty”的理念創立了古著品牌BOROnote，藉此宣揚鄉村文化和自然美。