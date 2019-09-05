【LVMH Prize】黑馬Thebe Magugu勇奪大獎　打破歐美主宰時裝格局

作為時尚世界最具聲望的時裝新人設計師比賽，2019年度的LVMH Prize昨日正式上演，經過星級評判團的多輪評審之後，來自南非的Thebe Magugu終於以黑馬姿態，勇奪至尊的LVMH Prize大獎，而本名Special Prize的Karl Lagerfeld Prize，則由以色列代表Hed Mayner奪得，前途無可限量。

Thebe Magugu，年僅25歲。（CNN）

今年8大參賽名單，閣下又認識多少個？（LVMH）

觀乎今屆LVMH Prize大獎的8位比賽圈參賽名單，可謂高手雲集，來自日本的森邦永彥，其自家品牌ANREALAGE早憑藉怪異物料與剪裁深入民心；Bethany Williams今年初亦成功在倫敦時裝周中一炮而紅；Hed Mayner則倚仗食正現今潮流的流行服飾，已獲得世界各大時裝店青睞，香港的JOYCE Boutique正是其一；至於Stefan Cook的產品銷量更是叫人另眼相看，主打的Fake Print牛仔褲早就賣到滿堂紅……所以在賽前，Thebe Magugu其實並未被人看好，至少在名氣方面，這位青澀男生的確「輸虧」許多。

沒有了Karl Lagerfeld，今年的評判團相對失色的當中，其實同樣粒粒皆星。（VOGUE）

Thebe Magugu向Anna Wintour介紹作品。（網上圖片）

何況環顧Thebe Magugu的CV，他的資歷也相對失色，未如Stefan Cook和Hed Mayner般畢業於歐洲時裝名校，亦未如BODE主理人Emily Bode一樣年紀輕輕已登陸巴黎時裝周，Thebe Magugu的年青歲月，都是在非洲渡過，參演過的時裝發佈會，好多時都不過是鮮為人知的南非時裝周。

Thebe Magugu早前於南非時裝周中展示新作。（網上圖片）

然而，默默耕耘的努力、謙卑以至對民間社會的細心觀察，都是Thebe Magugu的服飾叫人感到的地方。根本上Thebe每季服飾的設計主題，都會與非洲當前的政治狀況或社會亂象有關，SS18以Gender Studies為題目，探索非洲女性被受傳統社會歧視的不公義狀況，AW18的Home Economics季度，更把心一橫，指控南非國內社會種種對於婦女的暴力行為，特別希望為一位在約翰內斯堡，被前度男友所謀殺的女生Karabo Mokoena平反雪恨，將她的不幸遭遇公諸於世。

SS19系列中，將關乎社會新聞時事的條約文本列印成衣服。（Thebe Magugu）

左右不對稱亦是Thebe Magugu設計的一大特色。（Thebe Magugu）

所以Thebe Magugu所設計的服飾，總有着鼓舞女性自主、獨立並強大起來的意義，一切誠如他曾經所言：

「在這個國家的所有女性，自古以來都面對着壓迫的生活狀態和具傷害性的暴力事件。我之所以開始設計時裝，就是寄望有朝一日能夠將她們解放出來，打破傳統規範，逃出城市生活所帶來的壓力和噪音。並提供她們美學上、心靈上所需要時間，來恢復、思考、呼吸並重新組合自己人生。」

+ 6 + 5 + 4

可見Thebe Magugu的作品，的確有着以透過時裝影響生命的意義，既是昇華了服裝的作用和價值之餘，設計出來的服飾亦有時髦動人，每每將優美的花卉圖案、摺裙或者透視元素注入硬朗筆直的乾濕褸或者Functional Jacket之中，以表現出當代女性剛柔並重之美，本來就吸引。同時更能夠重視鄉土南非以至整個非洲的傳統、人文價值，將各大部族的民族元素隱隱然融入其中，而部落土著中常見的鮮艷視覺用色圖騰，或土著女性日常著用的外露胸圍吊帶等等，局外人或者不明所以，只認為它們不過是一時三刻潮流元素，但懂得理理解和欣賞，即可體會Thebe Magugu的意志和深情，叫人感動。

17年LVMH Prize得主Marine Serre。（The New York Times）

Doublet設計師﻿井野將之。（T Singapore）

而縱觀今屆和早兩季的LVMH Prize得獎名單，亦可以洞悉到LVMH致力追求世界大同，提倡平等的理念想法，基本上近年得獎者皆來自五湖四海，並不再侷限在歐美這些傳統西方時尚大國之中，17年LVMH Prize大獎由法國人Marine Serre奪得，日本代表Kozaburo Akasaka則得到Special Prize；到上年兩大獎項更一下子全由亞洲代表doublet和rokh（分別來自日本與南韓）囊括；到今年獎項就由南非和以色列代表奪得，足證表面上與時裝設計風馬牛不相及的國度，其實內裡同樣高手處處，時裝之道，從來就不是有錢人和上流社會的專利。