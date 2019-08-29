【CELINE】TRIOMPHE CANVAS矚目登場　細說凱旋門標記的歷史淵源

隨着Hedi Slimane統領品牌經已一年有多，普世的時裝愛好者亦終於漸漸適應了全新CELINE時代的風格與輪廓，窄身剪裁結合搖動風尚的美學概念，正在以幾何級數的增長模式，植根在品牌的歷史和核心價值之中。

CELINE TRIOMPHE CANVAS系列。（攝影：黃寶瑩）

然而，縱使愈來愈多人對Phoebe Philo離開的愛恨交纏逐漸淡忘，但部份人仍然先入為主地覺得Hedi Slimane未有顧及品牌歷史傳統，而任意更改品牌標記、和主題風格，是一種離經叛道之芸芸，其實當真此言差矣，只因Hedi對這個74年老牌的理解，以及崇高敬意，早已烙印在多款作品之上。

最新登場的包袋系列TRIOMPHE CANVAS，正是最有力的證明。

雖然Hedi Slimane曾經在訪問中講過，較之他從前任職過的品牌（即YSL和DIOR），CELINE的歷史傳統規範相對較少，但留意「較少」並不代表「沒有」，故此新時代的CELINE，其實尚有許多舊日優美的足跡。（WWD）

Triomphe Bag。（Spotted Fashion）

TRIOMPHE CANVAS將會是一個經典的高級皮具系列，以TRIOMPHE印花塗層帆布作為基軸，再於手把位或手袋邊緣皮革飾邊，優雅耐用得來亦高貴細緻。不過最值得細心考研的地方，還是帆布袋面上鋪天蓋地的「孖C」形狀圖案Chain Blason，記憶好的朋友，或許立即認出這組圖案於另一款Hedi Slimane研發的手袋：Triomphe Bag之中經已出現過，居中位置那個金屬鋼扣，正是同樣以此作為標記。但別以為這個獨特的圖案乃是出自Hedi Slimane之手，其實早在1972年，它就經已出現。

Celine Vipiana。（網上圖片）

60年代改換成以馬車載人奔馳的圖案作為標記。（網上圖片）

話說CELINE於1945年經Celine Vipiana和丈夫Richard Vipiana共同創立後，短短二、三十年之間，就已經由一間位處巴黎的小小童裝鞋店Le Bottier Pour Enfant，擴充成一個倡導Ready To Wear成衣理念的高級時裝品牌，而為了提高品牌高貴成熟形象，品牌踏入60年代中期就捨卻了從前滿戴童稚氣的大象商標圖案，改換成以馬車載人奔馳的圖案作為標記（原因是Richard Vipiana當時熱愛騎馬運動），以深化品牌的格調。

這正是巴黎地標凱旋門周遭的鐵鏈標記。（網上圖片）

+ 2

而來到1972年，CELINE也進一步追趕時髦潮流，從巴黎地標凱旋門Arc de triomphe周遭的鐵鏈標記獲取靈感，留意到鏈子上的「孖C」圖案，與CELINE的「C」字有着異曲同工之妙，因而將它轉化過化並加以改造，成為了品牌的獨有標記，並於7、80年代大量應用在服飾設計之上，既成為圖案刻印在衣服外套、手袋和絲巾之上，也會當真被打造成金色的腰鏈，連繫於身上，在當時絕對是入型入格的設計，也是為CELINE歷史上不可或缺的重要部份。

部份單品如Vertical Cabas或Travel Bag，均在當眼位置加上了白色的「CELINE」字樣Logo。（攝影：黃寶瑩）

女裝SMALL CABAS VERTICAL TRIOMPHE ALL-OVER IN TAN COATED CANVAS - HKD 10,500。（CELINE）

男裝VERTICAL CABAS CELINE IN TRIOMPHE CANVAS AND CALFSKIN - HKD 14,000。

所以，Hedi Slimane今次提案出來的TRIOMPHE CANVAS，絕對有着對品牌的傳統歷史作崇高致敬的意義，吸引人的地方，正正是保留經典元素的同時，也為作為迎來了畫龍點睛的改造，除了造工造得更精緻外，部份單品如Vertical Cabas或Travel Bag，均在當眼位置加上了白色的「CELINE」字樣Logo，簡潔有力地表現出當下的潮流大勢，卻又不失高貴形象。

系列另外一大特色處，乃是分為男裝、女裝，但別以為男女裝之別不過是手袋型號、尺碼大小的不同，Hedi Slimane可謂注入了匠心獨運的心思於其中，就以主打作Vertical Cabas為例，男女裝版本的Vertical Cabas乍看來一模一樣，但仔細地觀察，就會發現兩款手袋的用色、細節都有不同，男裝版的TRIOMPHE Print背景與皮邊周邊位置，皆以黑色示人；而女裝版本則呈赭色，簡簡單單的理念，卻鮮明地表現出男、女版本之間的分別，實在巧妙。

FOLCO BAG IN TRIOMPHE CANVAS AND TAN CALFSKIN - HKD 10,500。