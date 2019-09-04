麥浚龍New Balance聯手打造Grey is ________.短片　強推美製997

在傳統New Balance「9系」家族的譜系之中，向來以990居首，996次之，997相較之的話，一向相對沉寂低調，不過今次由麥浚龍親自出手，聲勢勢必得到幾何級提升，何況提到New Balance 997的星級用家，歷史上除Juno外尚且大有人在，美國前總統克林頓Bill Clinton，就老早是其忠實支持者了。

麥浚龍 × New Balance，一言既之曰：型。（New Balance）

作為New Balance球鞋歷史長河上的最經典顏色，灰色不但在品牌百年發展歷史上有着深遠意義，對整個流行文化界別同樣舉足輕重，因此為紀頌灰色的豐功偉績，New Balance就將今年的9月5日定為「Grey Day」，於全球各地舉行大型慶祝活動，香港方面除於中環開設「New Balance The Grey Store」期間限定店外，日前更發放另一重磅消息，就是繼990v5之後，再度找來麥浚龍合作，以灰色為題，拍攝「Grey is ________ .」藝術宣傳短片，分享他與灰色的故事。

今次「Grey Day」會以997作為主打，或許叫部份粉絲意外不到。（New Balance）

但其實997在歷史上從來不缺重量級支持者，美國前總統克林頓就是最經典代表。（網上圖片）

今次兩大別注系列：Grey Day別注版MADE 997（左）、Grey Day別注版MADE 997 Sport（右）。（New Balance）

短片中Juno獨到的禪味與憂暗官感美學固然令人著迷，但作為球鞋愛好者，今次企劃的主角：Grey Day別注版美製997，才是終極售點。今次別注版共有兩種款式，分別GreyDay別注版MADE 997和Grey Day別注版MADE 997 Sport，前者MADE 997（M997GD1） 除保留元祖997外觀之餘，最大特色乃是在於鞋側部份：將原來標誌性的「N」字Logo，改動成「new balance MADE IN U.S.A.」字樣形式示人，這種設計絕對是芸芸997型號中的首例。

Grey Day別注版MADE 997 Sport M997SGR HK$1,899 (9月5日開售)。

至於另一Grey Day別注MADE 997 Sport（M997SGR），則首度把MADE 997的鞋面麂皮物料以及997 Sport從前獨有的ENCAP REVEAL機能性中底，兩者合二為一起來，不但別具前衞創見，兩款「Grey Day」別注版更只會於中環的「The Grey Store」作香港區獨家發售，明天9月5日就會正式開賣，絕對是手快有、手慢無的轟動大作。

期間限定New Balance The Grey Store

日期：2019年8月23日至9月8日

地址：香港中環雲咸街18號地舖

營業時間： 星期一至五－上午11時至晚上8時正

星期六、日及公眾假期－上午11時至晚上8時30分

查詢電話：2506 1566