GRAPH LAYER打破日系時裝格局　首度將STORY mfg.引入香港

未知是否因為生活節奏急速，現今都市人對於日常中的一事一物，總偏愛以對號入座的思維模式進行思考，以時裝世界為例，看見一個品牌造工用料皆精湛，並主打藍染和刺繡工藝，就先入為主認定它是來自日本的品牌，只因「visvim、Porter Classic、Blue Blue Japan、FDMTL或Gaijin Made皆如此」；到剛剛開業一年的時裝店GRAPH LAYER，看見他們將Phlannel、URU、WESTOVERALLS做得有聲有色，就將人家定型為「主打日系時裝」，仿佛店內就只出售日牌似的……

STORY mfg. AW19系列。（STORY mfg.）

GRAPH LAYER其一主理人Kay親身著用演繹STORY mfg.。（GRAPH LAYER）

說回STORY mfg.這個由GRAPH LAYER首度引進香港的英國品牌，自2013年創立之今，就一直深受西方品味服裝愛好者的青睞，而之吸引到東方時裝精的眼球，則要數兩、三年之前推出的一款BREXIT EDITION Seed Bomber，其出色之處是從原本的Vietnam Souvenir Jacket之中獲取靈感，並巧妙地改動成英國脫歐的版本，刺繡製作精美之餘，亦富有幽默感，而更重要是當年這款Seed Bomber乃是運用了藍染indigo的技法製造，日牌SOULIVE賴以成名的Haoki Flight Jacket Indigo，正是以同樣的概念手法來製成，足見將傳統歷史單品加上現代化改造，從來並非日牌專利，而優秀的染色技術，亦絕非buaisou等日本職人才能造到。

STORY mfg.主理人Saeed Al- Rubeyi。（the new order mag）

可見處理染色技法實在是STORY mfg.一大特色，留意藍染Indigofera Tinctoria只是品牌其中一種擅長之秘，形形式式的傳統純天然染法，皆一再被主理人夫婦Saeed Al-Rubeyi和Katy Al-Rubeyi所致力注入設計之中，例如紅色的Pub Jacket和Pullover，就是用上紅染（中國古代又名染絳）Madder（Rubia Cordifolia），這種與咖啡物同類的茜草植物所提煉出來；而啡色的燈芯絨Corduroy衫褲，則是利用Babul Bark（Vachellia Nilotica）：阿拉伯金合歡這種植物的樹皮染色製作，是為啡色之中最上佳的染料；至於黑色染料，就是取材自鐵（Iron）本質上，那些經過發酵的提取物之中釀製而成的。

每一個部件，每一組染色工序，都採取純天然。（STORY mfg.）

藍染Pullover $3,480。（攝影：高仲明）

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將源遠流長的染色技術，以最原始的手法表現出來，非但別具環保意義（品牌服飾的染料和布料皆取自純天然，絕不經人造化學物製造），現在將古法結合到Hoodie、Pullover等當代街頭服飾之中，既是優美的新舊結合，好些服飾在經過長年累月的著用後，更會隨着穿衣者的生活習慣，而洗練出獨一無二的色落痕跡，一種唯Vintage或者日系時裝所崇尚提倡的美學理念，來自英國的品牌同樣駕輕就熟，證明在全球一體化的世代下，世界各地的服裝工藝經已是融會貫通，無分彼此，唯一需要做的，就是同心協力，保存昔日舊文化。

紅染Hoodie $2,380。（攝影：高仲明）

而環顧STORY mfg.整個AW19季度，作品無論是衣服還是配飾，皆用上有機棉花Organic Cotton製造，炮製出來的Corduroy或Denim，皆總是軟綿綿似的，觸感舒適輕柔得彷如睡衣服一樣的同時，卻又恰到好處地入型入格，例如將棕櫚樹、鮮花等臨臨種種圖案，以刺繡方式融入其中；或者利用毛冷針織技法，針織成各式各樣的彩色花卉圖像，或是將它構置在Corduroy Pullover的胸前，或者將它鋪天蓋地般編織成Oversized頸巾Piece Scarf，不但實用保暖，更極具視覺上的震撼，無怪當年甫一推出之後，迅即在全球各地被搶購一樣，自此成為STORY mfg.每季的矚目Item。



GRAPH LAYER

地址：上環永樂街63號3樓