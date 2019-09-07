【插畫】狗頭豬鼻人身？插畫家Megumi Yamazaki　日本女生的幽默

在豔陽高照的赤峰街，還記得採訪當天巧遇日本連續假期，躲在權泉咖啡店一邊等待著老闆製作剛點的冰咖啡，一邊等著插畫家 Megumi Yamazaki 的到來，等待的同時有人接二連三推開了門進來，用著不太流利的英文點著咖啡，小小的店面除了老闆與我之外，擠滿著日本觀光客。

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非常喜歡台灣、來自東京的插畫家 Megumi Yamazaki，這是她第三度來台灣，而 Megumi Yamazaki 的作品早已透過網路累積不少台灣粉絲追蹤，這回受到權泉咖啡老闆 LEON 的邀請下，來台旅遊的她順勢舉辦小型展覽，讓更多人能親眼感染到 Megumi Yamazaki 的幽默與熱情。

「到底是人？還是狗，不對是豬吧？」

Megumi Yamazaki 筆下的世界，總讓人摸不著頭緒，介於現實與想像之間，以簡單帶著稚趣的線條、多彩繽紛的色塊、蘊藏 Megumi Yamazaki 從生活的觀察轉化成的幽默視角，那麼樣的非完全寫實，卻又如同想像的詼諧世界，沒有意義、無理頭的好笑畫面，激發出強大的療癒感。

到底是人？還是狗，不對是豬吧？ （Keedan）

沒有受過正規美術訓練的 Megumi Yamazaki，從大學畢業後開始以隨筆的方式東湊西湊記錄下日常生活中發生的趣事，大約 3 年前開始上傳作品到 SNS 上面，累積了不少作品，也開始不斷地和一些音樂廠牌合作，製作專輯封面或是周邊商品，近期也幫丈夫的獨立樂團 Eupholks 繪製了一隻 MV。

Megumi Yamazaki 的作品大多以動物為主角，尤其是小狗，是有什麼原因嗎？

我很喜歡動物，所以畫了很多狗狗與牠的朋友，也喜歡貓咪，但比起來狗狗比較深得我心。並且為牠們加上了像是豬的鼻子，其實也沒有什麼特別的意義，但加了豬鼻子的狗看起來很滑稽很療癒。

那畫作裡的角色們有名字嗎？

沒有特別取名，通常就像呼喊朋友一樣「あいつ（這家伙）」、「こいつ（那家伙）」。

Yamazaki 最在意作品的哪個地方？

色彩對我來說非常重要，透過顏色可以凸顯角色的個性，也會讓角色展現活力感。我很喜歡美國普普藝術家 Keith Haring 的畫作，簡約的黑白線條帶著繽紛色彩，作品充滿著活潑與歡樂。

最近生活中有趣的事？

剛看完怪奇物語第三季(呼），因為太喜歡了還將主角畫成了插畫。（今天 Megumi Yamazaki 身上穿的就是怪奇物語的 T-SHIRT。)

看到 Megumi Yamazaki 在 instagram 時常會分享喜歡的電影，有特別推薦台灣哪幾部電影嗎？

最近剛好在日本有台灣電影節，會播放台灣的經典老電影，蠻喜歡蔡明亮導演的《青少年哪吒（日譯：青春神話）》以及《河流》。

今年再度來台灣，有特別想體驗台灣什麼事情嗎？

最想去聽 LIVE 演唱會，但這次來的時間沒有遇到喜歡演出，有點可惜。也想跟台灣人有更多交流接觸的時間，在權泉咖啡駐店了好幾天，與台灣的粉絲聊聊天，還有想嚐嚐芒果冰。

在訪問的尾聲，Megumi Yamazaki 與我們分享幾幅她的畫作，像是出現在時下流行交友軟體 tinder 上的 dog、、照鏡子變武士頭的 dog、今天想著穿紅內褲的 dog 等作品，看似無理頭的畫作，經過 Mengumi Yamazaki 本人的解釋，看到可愛的 dog 不禁噗茲的笑出來。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】