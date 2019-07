【Pon Ding】可愛至上的日系插畫家　極簡線條表現女「性」美

要說極簡式的線條藝術或插畫,我想自為Blur繪製 《Blur:The Best Of》封面的Julian Opie來到日本產生衝擊,包括長場雄、NORITAKE 等插畫家,皆在線條中帶出不同的人文風情與趣味,但要與女性建立關聯,除了曾與 R&B 新星 iri 合作的 KYNE,來自埼玉縣,去年參與 L’illustre Galerie LE MONDE 於朋丁策劃 POP-UP 聯展,更與米原康正、古賀学合組「古白米」創作團體的白根ゆたんぽ,在黑白線條外加入各式色彩,並情而不色的展現女子的萬種風情,完全可說是虎編的心頭好。

常刊登於日本知名雜誌《BRUTUS》,並曾為 CHATMONCHY、EXILE 等藝人設計專輯封面,同時隸屬Tokyo Illustrators Society會員的白根ゆたんぽ,此次帶來了名為「EASY CUTE」的台灣首個展,白根ゆたんぽ老師也特別表示:「上回來台時發現悠遊卡(EASY CARD)十分便利,當時對這個淺顯易懂的名稱感到印象深刻。某天『EASY CUTE』這個詞突然浮現在腦海,後來發現跟 EASY CARD 的發音很相似,就以此為命題了。 」同樣喜愛流行文化,帶著 PORTER、STUSSY 與 CARHARTT 的服飾、包袋,白根ゆたんぽ的性感美學,將正式於朋丁蔓延。

先欣賞白根ゆたんぽ的插畫(點擊圖片)↓↓

Q1:最近在生活上有無感到驚喜或有趣的體驗?

白根ゆたんぽ:有趣的事應該還是來台灣,感覺遇到的任何人事物都會相當好玩;上次是參與「LE MONDE Pop-Up Shop日本插畫家聯展」 ,這次可以以個展的方式呈現自己的創作感到相當榮幸,另外工作之餘很喜歡看動畫,最近看的是樋口真嗣擔綱執導的原創電視動畫《Hisone 與Masotan》,裡面龍的設定相當可愛。

Q2:開啟創作的起點,有無受到何者的啟蒙,何時確定了現在的風格?

白根ゆたんぽ:學生時期常會有不同的講師到學校教學,當時受到了湯村輝彥作品那種「ヘタウマ」風格的影響開始進行創作,1992年開始用壓克力顏料、油畫、CG進行創作,後來去畫漫畫的朋友那當助手,朋友說筆觸不用複雜,人物線條拆開簡單畫就好,於是開始把線條簡化,2011年左右就奠定現在大家看到的風格,我想也可以更長久的創作下去。

Q3:有無參與感到最深刻的合作案?

白根ゆたんぽ:其實每個都很有趣,真的要說的話,2018年 PARCO SWIM DRESS 的泳裝合作,讓我第一次踏進憧憬的時尚產業,而且池田エライザ也是我滿喜歡的 model,所以印象很深刻。

Q4:hummel loves music 2018 企劃〈Hello New Me♪〉的預告特別以老師的動畫呈現作品,這部分合作的契機為何?

白根ゆたんぽ:我很喜歡北村みなみ製作的動畫,所以在〈Hello New Me♪〉的廣告特別請她協助製作,結合三種女子的風格詮釋企劃中MINT mate box、SHE IS SUMMER與フレンズ 三組音樂人。

Q5:剛好提到了音樂,老師手機裡常聽的音樂人或團體可否與我們分享?

白根ゆたんぽ:有幫他們畫過《CHATMONCHY Tribute ~My CHATMONCHY~》專輯封面的チャットモンチー,還有 Kick a Show、 Photay、Aimer 跟我的朋友石川小百合等,所以各種風格其實都會聽,工作時就會開著廣播隨機收聽。

看似完全不像白根ゆたんぽ現在風格的 EXILE 放浪兄弟專輯封面,其實正是老師從早期開始就擅長以油畫、壓克力顏料進行的創作,甚至一些廣告與抽象作品,也很具細賞的趣味。2004 年起活耀於地下樂團活動,橫跨主流與非主流,開拓女子搖滾視野的 CHATMONCHY(恰萌奇),2018 年《CHATMONCHY Tribute ~My CHATMONCHY~》即是由白根ゆたんぽ繪製封面外,過去由安室奈美惠擔任主唱,集結當時最人氣 Hip Hop、R&B 音樂創作者的特別企劃「SUITE SHIC 時尚一派」,包括《WHEN POP HITS THE FAN》與《WHEN POP HITS THE LAB》專輯,其實封面皆出自白根ゆたんぽ之手。

點擊圖片看白根ゆたんぽ與音樂人的跨界合作作品↓↓

白根ゆたんぽ的作品以很精準的方式呈現可愛與性感兼具的創作。

Q6:在觀察女性方面有無重點或秘訣或者注重的地方?

白根ゆたんぽ:沒有什麼秘訣呀。但會從雜誌那種特別推薦女生的單元留起來,就能夠分出類型、不同的風格感覺。

Q7:喜歡的女性類型、部位與姿勢可否與我們分享?

白根ゆたんぽ:全部都喜歡呀。我反而在創作時不會太強調某個部位,不然有種破壞平衡的感覺,保持一點距離反而更顯得自然。

雖然表情跟姿勢很重要,不過用線條表現開朗的感覺算是我在進行創作的重心,每一筆線條其實都有他的意義。集結「I AM GROWING OUT MY BANGS」的米原康正與以水中女子開創像素現實主義的古賀學,結合白根ゆたんぽ的「古白米」以三種創作手法展現女性的多元之美,也開創了全新的合作可能。

結合白根ゆたんぽ的「古白米」以三種創作手法展現女性的多元之美,也開創了全新的合作可能。(「セクハラ(SEXY harajuku)」海報)

Q8:在似顏繪活動發現白根ゆたんぽ會將草稿留著,通常都會怎麼處理?

白根ゆたんぽ:主要是為了記得那一次活動是怎麼做的,留著可以記得有畫過誰。

Q9:很好奇白根ゆたんぽ如何看待性以及情色文化?

白根ゆたんぽ:其實我都很喜歡。我想這是日本呈現「美麗」的一種方式,就像美國有泳裝畫報、PLAYBOY、FHM 等,呈現女性的美麗、性感面有許多方式,這些都是很棒的媒介。

Q10:生活上的興趣為何?

白根ゆたんぽ:玩溜溜球,我從1995年開始訓練集中力,結婚生小孩後有稍微停滯一下,但看到現在的影片又感到相當震驚,就一直玩到現在,或者到健康樂園泡澡,所以才有後來的溫泉系列創作。

Q11:會希望自己的創作有什麼新的呈現方式?

白根ゆたんぽ:滿想嘗試看看公仔的,不過目前還沒有機會。

Q12:用一句話形容自己的作品,白根ゆたんぽ的回答。

白根ゆたんぽ:我很尊敬的已逝藝術家原田治曾說過一句名言「不管要呈現帥氣或是美麗,最終還是回歸可愛」,我想我的作品就是可愛了,但跟秋葉原那種不一樣喔。

從《BRUTUS》專集封面到GU 的 GOLDEN SALE廣告,並呈現各式豐富的創作底蘊,希望畫到70歲的白根ゆたんぽ以熱情呈現的「EZ Cute展」,肯定會帶給您截然不同的感官體驗。

EZ Cute – 白根ゆたんぽ (Yutanpo Shirane) 個展 21 June – 14 July, 2019

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】