英插畫家畫出FB、Netflix實體模樣　社交平台、線上串流回到從前

身於社交媒體時代，由Instagram、Facebook、YouTube，到Netflix、Spotify等不同線上平台，改變一整個世代早已是不爭的事實。但年輕世代求新之餘，懷舊復古潮亦正逐步回歸。 有見及此，英國插畫家就嘗試將時下熱門網絡平台，以懷舊形式包裝後再現。在他筆下，各式平台「無違和」重置於上世紀末的科技發展脈絡，以70、80年代科技產品姿態再現，復古中見新意。

英國插畫家把當下媒體重置於上世紀科技脈絡，以舊物形式再現。 （Sheng Lam）

身於社交媒體時代，大家花時間於Facebook、Twitter以至Youtube等平台流連，早已是日常生活中不可或缺的一部份。社交媒體和智能電話興起改變一整個世代，「90後」甚或「00後」，從小浸淫於網絡文化，不論是KOL興起、即食文化，以至網絡上的echo chamber、資訊碎片化等，都已成為時代的剪影，定義新世代文化。要年輕一代認識網絡興起前的生活，以至上一世紀的科技產物，多多少少難免有代溝。

不過，有英國插畫家就嘗試將時下熱門社交平台，以懷舊形式包裝後再現，打破時代的藩籬。經他重新構想，Instagram、Youtube、Facebook、Twitter以至Spotify等網絡平台，通通重置於上世紀末的科技發展脈絡，以70、80年代科技產品之態重現眼前。

上世紀七八十年代，電子科技產物開始普及。家中黑白電視，逐步為彩色電視取代。其後隨身電子產品相應面世：人人一部call機、手機等流動通訊產品外，流動音樂播放器更經歷幾代轉變，Sony於1979年推出第一部卡式機，1984年再推出Discman，音樂隨身聽隨即成為樂迷必備。同於80年代，資料儲存方式亦是推陳出新，磁碟由8吋、5.25吋再縮細到3.5吋，及後又被更方便的CD-R、DVD-R所取代，種種科技產物均寫下了時代的註腳。

這些昔日的註腳，在英國插畫家Sheng Lam的異想下，巧妙添注了21世紀的鮮活元素：1970年代寶麗萊推出的OneStep系列相機，恰好與照片主導的instagram相融合，成為插畫家筆下的《instogram》；1980年代家家戶戶必備的磁帶錄影機，正好與YouTube有着異曲同工之妙，搖身一變成畫家構想中的《YooTube》；至於卡式帶機，插畫家則視之為舊式音樂播放平台，與串流音樂平台Spotify合二為一成《Potify》，來一場新舊mix and match。

互聯網前後成重要分界線：

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構想有趣之餘，Sheng Lam的畫功同樣出色，「無違和」將新舊元素共冶一爐。他用上較老派寫實的漫畫風格，畫中強調細節、光影立體感，不免叫人想起日本漫畫大師大友洋克，以及其80年代科幻經典作《AKIRA》。此外，插畫家亦將昔日科技產物和現今社交媒體的特點並置，以借磁碟機和Facebook為發想的「Phasebook」為例，磁碟片和機身畫有發黃膠帶，更顯物品年代舊遠，而機身和碟片均用上Facebook標誌性的藍白配色，略帶幽默加上「讚好」手勢，簡單直接將新媒體的特色重置於舊物，讓當下文化，以懷舊方式再現，彷如一場時代的「對倒」。