【反斗奇兵4】日牌玩Toy Story　巴斯、胡迪變文青插畫與校園衛衣

隨著《反斗奇兵4》即將上映，不少時尚品牌聯同電影合作推出限量系列，如adidas、Reebok及BAIT等，最近就連BEAMS亦加入這個熱潮。 即將發佈的PIXAR BEAMS系列，有長場雄文青插畫，還是CHAMPION美式校園衛衣，你會點揀？

CHAMPION × BEAMS大玩美式校園風（BEAMS）

PIXAR在東京六本木舉辨的「PIXAR秘密展生命的誕生科學」，為了慶祝該展覽，PIXAR BEAMS系列更以《反斗奇兵4》為設計靈感，特別設有兩條支線，包括「CHAMPION × BEAMS」與「長場雄 × BEAMS T」，並且於7月1日進行發售。

長場雄曾與BEAMS T推出過不同的電影系列，例如《Star Wars》、《Ghostbusters》、《Winnie the Pooh》等，這位日本插畫家今次再度聯同BEAMS，利用簡單黑白線條畫出胡迪與巴斯光年，該T恤共有三種顏色，包括黑、白及橙色。而CHAMPION方面，設計卻大玩字體，採用「WOODY」、「BUZZ」及「PIXAR」字樣為主，而且三種款式的手袖位上更有不同的細節。

《反斗奇兵》這套電從第一至第四集，其魅力橫跨不同年齡層，而劇中人物角色亦大受觀迎，若是《反斗奇兵》的忠實觀眾，不論是長場雄筆下的胡迪與巴斯光年，還是PIXAR版的CHAMPION衛衣，亦是非常值得購買的周邊商品。