【Apple最新傑作？】一款可以倒轉來佩戴的AirPods耳環首飾

一個人外出，最重要的是戴上一雙無線耳機，塞著雙耳活在自己的世界中，不用聽到不想聽的多餘雜音。因此，像AirPods般的隨身科技配件逐漸成為了時尚的一部份，專不讓最新推出的iPhone 11 Pro專美。

網站ColorWare有推出客製化AirPods服務。（ColorWare）

可惜的是，Apple官方這些年來只推出了一種配色（白色）的AirPods，並不能滿足時裝精對顏色配搭的需求，即使在多次徇眾要求下，亦未見新配色推出。因此坊間品牌近年就推出了多款可以任意轉換顏色的客製AirPods，更有自製的18K金AirPods版本，創意之高，本來就可謂無所不用其極。而這股AirPods創作風潮最近又達至一個全新高度，有一配飾品牌直接取AirPods外形製作耳環，並倒轉來佩戴的方式示人，新穎搞怪之餘，背後亦有呼籲AirPods耳機用家尊重別人的道理，認真反高潮，未知箇中的道理又是甚麼呢？

配飾品牌UU/R/T推出的Earpod Earrings。（UU/R/T）

義大利配飾品牌UU/R/T近日推出了一個全新系列「Respect」，並分別推出了以AirPods和收據造型的耳環款式，Earpod Earrings在佩戴後會呈現倒轉的形態，暗指與人對話時摘下耳機是基本的尊重和禮貌，而Receipt Earrings就是把「Paying Respect」這句說話實體化，把尊重變成收據，亦是每人也必需要賣的帳。兩個簡單的設計，就叫大家悟出現代人容易遺忘的禮節，帶著有型的耳環，便能提醒自己多與人溝通，聆聽別人的話，實在意義不凡。不過這雙以18k金鍍金或925鍍銀製作的Earpod Earrings卻盛惠$345歐元（港幣$2813），比真正的Airpods價錢高出一倍有多，只是作品乃是由義大利職人全人手製作，人情味和背後故事，早已值回票價。

配飾品牌UU/R/T推出的Receipt Earrings。（UU/R/T）

點擊下圖看更多UU/R/T的Respect系列：

其實UU/R/T一向是個極度人性化和願意聆聽客人意見的品牌，品牌的大部份創作，都是從收集客人的意見之中取材而成，再由設計團隊開發成真實的產品。UU/R/T的網站上有一頁「ADD A COLLECTION」用來收集觸動客人心靈的生活故事，品牌往往基於該故事的內容和意義，製成草圖，並於7天內通過電子郵件發送出初步的產品概念，經客人同意後，就會生產並作公開發售。品牌過往推出的三個系列就是使用同樣的方式設計出來，即使過程花費很多時間，卻叫人印象難忘。