【殺神3】平頭、全黑、戴耳環　那個比John Wick耀眼的「審判師」

《殺神John Wick 3 》在電影圈引起不少迴響，除了在藝術、打鬥、劇情方面皆獲得非常亮眼的成績外，大家也對於奇洛李維斯能夠再次飾演殺神（John Wick）感到非常開心，而日前他也透露最想回鍋的角色就是《魔間行者》（Constantine）令不少影迷興奮莫非續集終於有望了？但在影迷都專注於主角奇哥時，不要忘記這次的反派的表演也是非常精彩，趕快來認識這位「審判者」到底是誰？

+ 5 + 4 + 3

這位美國演員為艾夏凱特狄倫（Asia Kate Dillon），艾夏曾在美劇《金融戰爭》中飾演非二元性別角色 Taylor，也是首位跨性別（Non-binary）演員。不知道大家還記得 2017 年時愛瑪屈臣（Emma Watson）獲得由 MTV 頒發的無性別演員獎嗎？之所以會有無性別演員獎其實艾夏正是幕後推手，她因為飾演 Taylor 而獲得角逐艾美獎最佳男／女演員獎的機會，但艾夏卻感到猶豫自己究竟要報名男或是女演員？

艾夏曾寫信詢問艾美獎的主辦單位表達自身疑惑：

I'd like to know if in your eyes ''actor'' and ''actress'' denote anatomy or identity and why it is necessary to denote either in the first place? （在你們眼中分辨男演員與女演員靠的是生理或是演員對自身的身分認同？將性別分成兩種是必要的嗎？）

最後艾夏選擇了男演員，因為在英文裡 ''Actor'' 沒有性別意味。

+ 3 + 2

此次的舉動也讓 MTV Movie & TV Awards 在 2017 年時對入圍性別和獎項名稱有所改變！而當時也是由艾夏頒發無性別演員獎給愛瑪，這同時也意味著主辦單位對於 LGBT 團體的支持！艾夏表達從年輕時便一直想改變這個現象，提到性別二元論時自己總是感到懷疑，但無奈只要提到 LGBT 的議題，社會只會狠狠的把門甩在你臉上，因此能看到改變艾夏感到非常開心。

已經 30 幾歲的艾夏所參與過的戲劇作品你會驚訝居然寥寥可數，在《殺神John Wick 3 》居然算是第一次飾演重要角色，雖然目前社會相較過往已開放不少，但仍然有傳統人士在，加上艾夏不會為了名利或金錢去出演違反自身理念的作品（這點和奇洛李維斯很像）才導致如此。而艾夏是因為在《女子監獄》裡飾演 Brandy Epps，一位白人優越主義者，才開始獲得關注。

+ 3 + 2

雖然成名了但艾夏仍然會繼續為 LGBT 族群爭取權利，艾夏也坦承小時候不知道何為跨性別（Non-binary），對於性別認同感到模糊，直到長大讀到非二元性別角色 Taylor 的劇本認識 "Non-binary" 這個詞後，才恍然大誤其實身分認同和生理性別完全是兩件不同的事，所以艾夏也和所有面臨同樣問題的大家說 "I'm there with you"，讓人感到非常窩心。

結語：

不知道有多少人在《殺神John Wick 3 》中被艾夏所吸引呢？她獨特的高冷氣質，使搭編印象非常深刻，平頭、單邊垂墜式耳環又穿著一身黑，幾乎一出場就被她所驚艷到了呢！

延伸閱讀：

《捍衛任務 3：全面開戰》——深掘地下社會，大革命的前哨戰！（上）

《捍衛任務 3：全面開戰》——華麗的殺戮，令人驚豔的美術之作！（下）

原文：《捍衛任務 3 》的高冷審判員是誰？跨性別演員艾夏凱特狄倫（Asia Kate Dillion）你必須認識！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】