【花木蘭】迪士尼聯乘浮誇鞋商　新公主鞋嚇窒中國網民：壽終正寢

7月初劉亦菲主演的電影《花木蘭》預告片曝光，一口氣承包了5條內地熱搜。

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一時間，木蘭英氣逼人的日常造型、行雲流水的武打動作、甚至是「當窗理雲鬢，對鏡帖花黃」的妝容，全都受到了大家的極大關注。可以說，預告片一出，全世界的迪士尼迷們，都似乎在期待這部亞裔公主的真人電影！

藉著這個勢頭，喜歡搞事情的迪士尼自然不會閒著。日本迪士尼就和倫敦品牌irregular choice聯名，推出了花木蘭主題的鞋子，不過這鞋子的畫風嘛，絕對比你當初看到劉亦菲的「額黃妝」還要震撼！

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▼▼它長這個樣子……（按圖放大）▼▼

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emmm不僅絲毫沒有感受到迪士尼公主該有的甜美和夢幻，反而讓人想起了曾被《一雙繡花鞋》支配的恐懼...

▼▼既然是周邊鞋，肯定不會只出一款。你們「想要的高跟鞋」來了（按圖放大）▼▼

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再看看其他款式，全是無一例外的色彩亮眼、配飾繁多、好不熱鬧。甚至，他們連童鞋都不放過，難道歪果仁眼裡的中國風都是這樣的嗎？！（點圖瀏覽）↓↓↓

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▼▼​跟花木蘭系列一起出現的還有「白雪公主」系列。事實證明，不管對哪國的公主，他們下手都一樣狠！（按圖放大）▼▼

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然而，這波迪士尼公主周邊到這兒還沒完，下面才是真正「辣眼睛」的時刻，前方高能預警！

▼▼▼她來了，她真的來了—— 公主長筒襪！（按圖放大）▼▼▼

迪士尼女孩：這公主誰愛當誰當吧，反正我是不想了。

並且，這波鞋襪的價格，一雙動輒100~200英鎊，日站只想問：是誰給他的勇氣，讓他敢賣那麼貴？

並且，這波鞋襪的價格，一雙動輒100~200英鎊。（irregular choice官網圖片）

這套周邊一出，立刻就有走在時尚前沿的博主po到了網上。

▼▼看看網友們的評價吧（按圖放大）▼▼

有人終於說出了日站君的心聲“像壽鞋”，感覺穿上就能入土為安了。（點圖瀏覽）↓↓↓

▼▼​有博主讓大家用四個字來形容，看到後的第一反應：這屆網友可以說是很優秀了（按圖放大）▼▼

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當然了，在這其中還是有人表示“有點想要的”（或許去魔仙堡的時候可以穿？）（點圖瀏覽）↓↓↓

▼▼▼以及，跟鞋子比起來，手袋似乎算得上還可以了。（按圖放大）▼▼▼

被這套迪士尼公主鞋藝高人膽大的畫風深深吸引，日站君特別去了解了一下它背後的設計師。這個叫Dan Sullivan的男人1999年就創立了這個品牌，他最大的特點就是天馬行空。從不關注時尚趨勢，也不在意別家設計，誓要用鞋子創造出一個「愛麗絲夢遊仙境」。

▼▼所以他家的鞋子，都是長這樣的（按圖放大）：▼▼

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看到這兒，日站君頓時覺得，迪士尼公主那一套在他家也就是常規操作嘛，好像也沒那麼難接受了。（果然什麼都是要靠對比出來的）

最後，今天看了那麼多鞋子，請大聲告訴日站君，你們最喜歡哪一雙？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】