【花木蘭】劉亦菲晚霞相睇妝被批激醜　造型神還原《木蘭辭》歷史

迪士尼真人版電影《花木蘭》由劉亦菲飾演，花木蘭是迪士尼首位亞裔公主，從選角到開拍就引起關注。迪士尼在7日晚間公開電影預告，但沒想到卻讓網友崩潰啦！
真人版電影《花木蘭》預告公開後，在網上掀起熱議。（資料圖片／IMDb@Mulan）
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《花木蘭》預告公開後，網友開始討論「沒有木須龍」、「花木蘭福建土樓」、「相親妝」、「妝容神還原」，更抱怨不少卡通的精華角色、橋段，真人版電影都沒有呈現。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢，可發現7月7日到7月9日跟「花木蘭」有關的聲量，就有10352筆，跟「花木蘭」有關的熱門關鍵字，則包括了這些網友的崩潰討論重點。
其中引起網友熱議的就是劉亦菲的相睇妝，畫面中的他盤起長髮，臉上除了鮮豔的腮紅，額頭還抹上了鵝黃色，濃烈的妝容讓網友看不習慣，不斷在影片下方留言：「好醜！」、「日本藝妓？」、「真的很恐怖」
劉亦菲於真人版《花木蘭》的「晚霞妝」遭受網民狠批。（《花木蘭》劇照）
但事實上，這個被網友認為超醜的妝容，其實是神還原歷史。「花木蘭」的故事起初設定於北魏，在《木蘭辭》裏面曾提到：
開我東閣門，坐我西閣床，脫我戰時袍，著我舊時裳，當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。
所以花木蘭額頭上的黃色便是花黃，雖然此妝容在唐朝較為興盛，但其實是從魏晉南北朝開始流傳。有網友找出魏晉南北朝的妝容介紹，可以看到圖畫中的「晚霞妝」，眉額間也有畫上一朵搶眼的花，腮紅再配上的深色的唇彩，大概可以推測這真的是當時最流行的妝。
被網民狠批的「相睇妝」竟是魏晉南北朝最潮妝容。（《國學網》截圖）
《花木蘭》預計將在2020年3月上映，雖然預告公開後，讓不少網友無法接受，但相信還是會有忠實粉絲衝到電影院去支持，畢竟這也是大家的童年回憶啊！
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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】