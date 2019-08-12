【迪士尼】公主戴的首飾要配合胸型？盤點真人版主角的紅地氈造型

相信眾多讀者肯定和編輯一樣，小時候最愛收看迪士尼公主系列動畫，甚至還會幻想自己是其中一部的主角，那些公主在我們心中的存在，簡直是媲美漫威系列的女英雄！

（IG@thedisneyprincesses）

每回官方宣布又有新的動畫要拍攝成真人版電影時，總是會造成全網友的「暴動」，畢竟真人版電影的好看與否，選角絕對是最大關鍵之一。大家都對公主角色有不同的幻想，甚至希望找來詮釋公主的女演員，每項特徵、氣質都要符合動畫裡的模樣，只要一個點不對勁，網友的鍵盤絕對不會客氣！

雖然選角評價正反不一，但撇開劇中的造型不談，那些被選為公主的女演員們，首先顏值當然都高得驚人，再來她們私底下的造型可是都相當有看頭，絕對打臉你內心那句 OS ：「她長這樣，憑什麼當公主？還我童年！」這回編輯就為大家盤點「迪士尼真人版系列」 8 位公主在紅毯上的經典造型，並針對不同的胸型，剖析最適合搭配的禮服和珠寶首飾，快來看看她們是如何征服紅毯！

《小魚仙》Ariel：Halle Baile

若說到爭議最大的真人版公主名單，絕非Ariel Halle Baile莫屬（Getty images/ 《小魚仙》劇照）

#纖瘦苗條型胸

若說到爭議最大的真人版公主名單，絕非Ariel Halle Baile莫屬，膚色、髮色都和原公主大相逕庭，讓不少網友崩潰到不行！而戲外的她，和姐姐共組「 Chloe x Halle 」女子團體，嘹亮的嗓音可是連天后Beyonce都被她收服。其實年僅 19 歲的Halle Baile，私底下是位不折不扣的潮妹子，總是以一身潮流打扮亮相，就算身穿華麗的晚禮服，她仍然會以前衛的飾品點綴其中。

Halle Baile的紅毯珠寶 LOOK

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《阿拉丁》茉莉公主：Naomi Scott

擁有英國與印度血統的她，深邃的五官、穠纖合度的身材，不僅所有女粉絲羨慕不已，更讓廣大的男性都瞬間戀愛啦！（真人版《阿拉丁》劇照/ 《阿拉丁》劇照）

#圓渾型胸

仍在上映中的《阿拉丁》，剛上檔時討論度可說是居高不下，而飾演茉莉公主的Naomi Scott也因此知名度大開。擁有英國與印度血統的她，深邃的五官、穠纖合度的身材，不僅所有女粉絲羨慕不已，更讓廣大的男性都瞬間戀愛啦！Naomi Scott能歌能演，她親自獻唱主題曲〈Speechless〉後，甚至獲得「被演戲耽誤的歌手」等超高評價。有別於劇中配戴超華麗珠寶，私底下的Naomi Scott考非常低調，或許在紅毯上的造型不是最吸睛的，但濃厚的異國風情味讓她的氣質更顯不同～

Naomi Scott的紅毯珠寶 LOOK

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《花木蘭》穆蘭：劉亦菲

代父從軍的花木蘭，是所有公主角色中最陽剛的一位，據傳劉亦菲之所以能夠獲選的原因，除了具有標準的中式古典氣質外，還有她身手矯健，毫不畏懼大秀武功的部分讓她雀屏中選。（真人版《花木蘭》造型照）／《花木蘭》劇照）

#豐滿八字型胸

日前迪士尼官方無預警釋出《花木蘭》真人版電影的預告後，讓所有影迷震驚不已，也引起廣大網友的熱烈討論，因為這可是首次找來亞洲人演出公主系列！儘管正負評價兩極，劉亦菲神還原 1998 年的動畫海報，在片中的表現仍然備受期待。代父從軍的花木蘭，是所有公主角色中最陽剛的一位，據傳劉亦菲之所以能夠獲選的原因，除了具有標準的中式古典氣質外，還有她身手矯健，毫不畏懼大秀武功的部分讓她雀屏中選。雖然此片上映日期為 2020 年 3 月，但相信大家都迫不及待想進戲院一睹為快了吧！

劉亦菲的紅毯珠寶 LOOK

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《魔鏡，魔鏡》白雪公主：Lily Collins

Lily Collins濃眉大眼、與生俱來的鄰家女孩氣質，再加上她在劇中的超甜美公主扮相，讓不少網友認為她像極了從童話故事中走出來的人。（Instagram@collinsvogue/ 《白雪公主》劇照）

#纖瘦苗條型胸

在一票網友的「白雪公主最佳人選」名單中，Lily Collins簡直是壓倒性的勝利，不僅有超正顏值，還有那一顰一笑的魅力，直接牽動著各位少男的心，叫人不戀愛也難！《白雪公主》真人版雖然尚未公布人選，但早在 2012 年推出搞笑版的《魔鏡，魔鏡》，便是由Lily Collins出任白雪公主一角，濃眉大眼、與生俱來的鄰家女孩氣質，再加上她在劇中的超甜美公主扮相，讓不少網友認為她像極了從童話故事中走出來的人，也因此呼聲超高！

Lily Collins的紅毯珠寶 LOOK

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《美女與野獸》貝兒：Emma Watson

Emma Watson不僅擁有精湛的演技，還有不迎合市場、擁有超高 EQ ，這些特質都讓她備受影迷喜愛。（真人版《美女與野獸》劇照/ 《美女與野獸》劇照）

Emma Watson曾拒絕接下《仙履奇緣》灰姑娘角色，她在訪問中表示：「當他們邀我演出貝兒時，我不禁覺得比起灰姑娘來說，這個角色遠遠更能讓我感同身受。」戲外的Emma Watson是位眾所皆知的女權主義者，出道至今投入許多相關活動，為女權發聲，而她認為貝兒骨子裡就是女權主義者，在角色中找到和自己相同的共鳴，正是接演的主因。Emma Watson不僅擁有精湛的演技，還有不迎合市場、擁有超高 EQ ，這些特質都讓她備受影迷喜愛。

Emma Watson的紅毯珠寶 LOOK

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《仙履奇緣》灰姑娘：Lily James

Lily James是被迪士尼欽點的灰姑娘不二人選，而當年她年僅 25 歲，在演活灰姑娘一角後，星路大開，因此被封為最幸運的女星之一。（真人版《仙履奇緣》劇照/ 《仙履奇緣》劇照）

Lily James是被迪士尼欽點的灰姑娘不二人選，而當年她年僅 25 歲，在演活灰姑娘一角後，星路大開，因此被封為最幸運的女星之一。一頭浪漫金色長捲髮，再加上濃眉大眼，穿上一襲水藍色禮服幾乎和動畫中的灰姑娘形象一模一樣，這也是繼Lily Collins後，讓網友們十分滿意的人選。而她古典的氣息和精緻的五官，不少人也將她喻為「小Keira Knightley」，舉手投足間既優雅又富女人味，想必不少男性都想娶她回家吧！

Lily James的紅毯珠寶 LOOK

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《黑魔女：沉睡魔咒》奧蘿拉公主：Elle Fanning

擁有超齡的成熟外表和身材，Elle Fanning每回登上紅毯，每套造型都堪稱零失誤，獲得許多正面迴響。（《黑魔女：沉睡魔咒》劇照/ 《灰姑娘》劇照）

#纖瘦苗條型胸

《黑魔女：沉睡魔咒》是以童話故事《灰姑娘》大反派梅菲瑟為命名，透過反派的視角重新講述經典。自上映後好評不斷，票房節節高升，這也讓官方在今年宣布決定要開拍《黑魔女 2 》。童星出身的Elle Fanning，年僅 21 歲，其實在飾演奧蘿拉公主一角後，並沒有其他出色的戲劇作品問世，但她在今年做了一項創舉，那就是成為坎城史上最年輕的評審！擁有超齡的成熟外表和身材，Elle Fanning每回登上紅毯，每套造型都堪稱零失誤，獲得許多正面迴響。

Elle Fanning的紅毯珠寶 LOOK

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《白雪公主之魔幻復仇記》白雪公主：Kristen Stewart

Kristen Stewart 絕對是爭議最大的真人版公主。（《公主與狩獵者》劇照／《白雪公主》劇照）

#纖瘦苗條型胸

Kristen Stewart 絕對是爭議最大的真人版公主，《白雪公主之魔幻復仇記》和《魔鏡，魔鏡》同樣都是以童話故事《白雪公主》改編的電影，並且兩部都於 2012 年上映，尤其當另一位詮釋白雪公主角色的是大受歡迎的Lily Collins時，Kristen Stewart 得到的負評可是從來沒少過。在演出暮光女爆紅後，不到幾年的時間，Kristen Stewart 從乖乖女變成最叛逆的女星，不僅打扮越趨中性，甚至曾在紅毯上脫下高跟鞋、直接對攝影師們比中指。雖然發生過各種脫序行為，但她勇於做自己的個性，也是深得許多粉絲的心！

Kristen Stewart的紅毯珠寶 LOOK

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看完這些歷任真人版公主的紅毯造型後，不曉得你最喜歡哪一位呢？迪士尼真人版電影捧紅了眾多女星，她們獨特的特質與氣息，正是雀屏中選的關鍵。然而有別於眾多女星在紅毯上「大露特露」，性感指數破表，這 8 位公主不太走世俗的那套，各自有不同的風格。或許她們不是紅毯上的主要話題焦點，但不論是中性打扮、潮流感的搭配，抑或是仙氣十足的造型，都完美呈現出自己獨有的韻味。

說到底，「紅毯大亂鬥」最重要的就屬珠寶首飾搭配，細節藏在魔鬼裡，只要記好這些公主們的穿搭小撇步，就算不耍性感，一樣可以稱霸紅毯！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】