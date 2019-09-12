UNDERCOVER × Off-white系列突然發佈　並於兩日後9月14正式開售

雖然在Supreme都可以和LOUIS VUITTON搞Crossover的世代下，世間上叫人興奮莫名的聯乘合作，在時裝界的確少之又少，不過高盾橋的UNDERCOVER竟然能夠與Virgil Abloh的Off-white推出Collaboration，就終究引來超大轟動……

日本知名俳優ふせえり和竹中直人，現身成為今次合作系列的廣告模特兒，認真意想不到。（undercover）

一來這兩大品牌在當前潮流界早就地位超然，合作起來其聲勢自不然一加一大於二，但更重要是這次合作根本就是突然其來，打破Off-white最擅長的鋪序、炒作常規，9月11日事發之前，根本在互聯網上就未見如何資訊或IG Post，暗示將會有這項重大的聯乘合作誕生，而且開賣日期極之快速突然，9月11號才正式公佈，3天後的9月14號就會於日本東京MADSTORE UNDERCOVER和”SOMETHING & ASSOCIATES” c/o OFF-WHITE™ TOKYO兩大專門店內出售，較之Virgil Abloh昔日於Nike合作，推出The Ten系列，由消息發佈到開賣期間共經歷半年有多的長時間，的確是一種截然不同的營銷策略。

Apple T-Shirt in Black $320美元。（undercover）

Hoodie出品同樣精彩。（undercover）

而為隆重其事UNDERCOVER × Off-white系列誕生，UNDERCOVER方面更找來了日本知名俳優竹中直人和ふせえり出山，擔任模特兒拍攝一連串廣告，以表現在今次合作系列的靈感主題：90年代日本的綜藝節目，十分離奇怪旦，又具幽默感。

'Skeleton' Dart T-Shirt in White $340美元。（undercover）

Skeleton' Dart T-Shirt 背面則印有向英國傳奇Nightclub The Haçienda致敬的斜紋圖案。（undercover）

+ 4 + 3 + 2

環顧整個系列，服飾設計皆以Basic Wear為主，以黑、白色作為主色調，貫穿臨臨種種T-shirt、Hoodie、手提袋和牛仔褲Item，好些UNDERCOVER與Off-white兩大品牌原來獨有的潮流元素，如UC蘋果燈、骷髏和Off-white的箭咀和向英國傳奇Nightclub The Haçienda致敬的斜紋圖案，均一併注入衣服之中，極具標誌性，不過定價就平常的UNDERCOVER或Off-white，一件Tee售價接近三千港元，Hoodie和短褲更盛惠四至五千大元，叫人卻步，卻是考驗閣下是否「真正Die Hrad Fans」的時候了！