Jony Ive與Marc Newson合作鑽戒　全鑽設計透現Less is More精神

6月28日，Apple宣佈首席設計師Jony Ive即將離任，這位大師為品牌效力接近30年，決定自立門戶開辦設計公司LoveFrom。 另一方面，Jony Ive跟工業設計師Marc Newson合作，去年為愛滋病慈善機構RED設計鑽戒，成品現在終於正式登場。

Apple前首席設計師Jony Ive（TIME）

Jony Ive經典設計作品：

蘇富比於2018年12月，在邁阿密設計公司拍賣出這枚戒指，一位匿名買家以256,250美元（約200萬港元）價格購買該戒指，最後活動更籌集了461,250美元（約360萬港元），全數捐於RED，該組織不但可以讓人們認識愛滋病，更會使用資金來幫助患病人士。由於這個戒指，它是從一顆鑽石切割，所以不能調整大小，並要在拍賣後為買家進行個人訂制。

Jony Ive與Marc Newson，由兩位世界上最具前瞻性的設計師，聯同美國領先鑽石生產商Diamond Foundry合作打造，而RED營運總監Jennifer Lotito表示，這不只是一枚戒指，它是一種美麗與可持續性的設計，將可拯救生命，從而非常感謝Jony、Marc與鑽石鑄造廠，提供設計與工藝來幫助愛滋病人士。

Jony Ive與Marc Newson設計的全鑽戒指（網上圖片）

Jony Ive與Marc Newson設計的全鑽戒指（網上圖片）

當然，鑽戒設計延續了Jony Ive一向的極簡美學，雖然它被認為是不可能的設計，但Jony卻表示，因我們喜歡種植鑽石的想法，更想將它創造成戒指。其戒指是由鑽石鑄造廠所創造，使用前所未有的科學，來生長一顆45克拉的未加工鑽石，該過程涉及操縱原子以形成鑽石初始生長的基層，以及Diamond Foundry等離子體反應器技術所製成，其製成品完美地反映藍圖設計，擁有2,000到3,000個刻面，非常璀璨，而這枚戒指工藝，更是代表了鑽石行業的一個重要里程碑，是愛、藝術、創意與科技兼備。