【Nike × sacai】LDWaffle新配色抽籤　服飾配件同樣非買不可

今天是sacai × Nike聯乘的LDWaffle鞋款秋冬配色於香港區公開抽籤的日子，令該鞋款再次成為系列中最注目的作品，但其實細心一看，新推出的服飾設計其實同樣特別，絕不讓波鞋專美。

系列備有人造毛皮與鞋舌拉鍊的限量配件。（sacai ）

sacai與Nike的聯乘鞋款今年十分火熱，鞋身的解構重疊設計不但是sacai設計師阿部千登勢（Chitose Abe）的拿手好戲，她把慣常用於服裝的設計技巧延伸到運動鞋中，讓兩個不同的款式拼接起來，這樣混血兒一樣的時尚感，同樣叫人難忘。2015年sacai與NikeLab的合作正是一大經典例子，設計師把Nike經典款的風褸加上皺褶，在機能性中增添一點時尚感，嬌柔之中又帶流暢感，成功使作品紅極一時。

2015年Nike Lab × sacai女裝設計。（Nike）

我平常會從兩件不同的服裝中，取出我喜歡的東西，並將它們拼接在一起，形成一個比兩件衣物總和更大的東西。我會稱它們為「混血」（Hybrid）。 阿部千登勢

阿部千登勢。（sacai ）

但當年只推出了女裝設計，叫一眾男性支持者失望，來到2019年的合作雖然同樣主打女裝服飾，卻刻意加入數款男裝的風衣和T恤設計，照顧男支持者的小小心靈。阿部千登勢本次再度選擇以風褸作主要設計重點，一方面以Color Blocking製造出不對稱的感覺， 再配合上重疊和小量皺褶的技巧，讓成品有點看不透的神秘感。系列大玩拼接改造，例如將兩個舊款Sports Bra先折解，再組合成一個全新的Sports Bra；或將Nike經典的Windrunner風褸，改造成半身裙；就算是一件貌似簡單的Tee，其實也是運用上至少三件T恤來拼湊出來的，外觀有型，理念也前衞吸引，更很考大家的穿衣配搭能力。（Nike × sacai服裝系列即將於9月12日起正式發售，萬勿錯過。）

女裝的拼接Sports Bra和Windrunner風褸改造的半身裙設計出眾。（Nike）

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