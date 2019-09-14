【Ann Demeulemeester】安特衛普暗黑女王重出江湖　跨界推出家品

六年前，「安特衛普六君子」之一的Ann Demeulemeester宣布離開自家時裝品牌，與丈夫Patrick Robyn隱居於比利時鄉郊小鎮靜度人生。 六年後，Ann Demeulemeester再度亮相人前，卻突然「轉行」，跨界創作家品，成果能讓大家滿意嗎？

Ann Demeulemeester最新創作（Dezeen）

出生於1959年的Ann Demeulemeester，畢業於The Royal Academy of Fine Arts。在80年代與同學Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck等人一同參加倫敦時裝周，其超凡的創意使他們備受注意，人稱他們「安特衛普六君子」（Antwerp Six）。

其後，Ann Demeulemeester於1985年創立同名自家品牌，因其獨特的剪裁以及對黑白的運用，以加上獲得好友、Art Punk詩人歌手Patti Smith的支持，Ann Demeulemeester迅速成為時裝界矚目新星。

Ann Demeulemeester（Dezeen）

不過，Ann Demeulemeester卻選擇在2013年離開自己一手一腳創立的王國，將設計工作交付予共同工作多年的團隊，自己則與丈夫遠離煩囂，穩居於比利時鄉村小鎮，過著恬靜的生活。

然而，二人同為創造者，豈會輕易放棄創作？離開繁忙的時裝界，反而讓Ann Demeulemeester擁有更多時間及空間與丈夫一同探索設計的可能性，親手創造日常生活的種種物品。

她花了數年時間鑽研家品設計及陶瓷工藝，終在離開時裝舞台的六年之後，與Vincent Van Duysen、Paola Navone、Piet Boon、Roos van de Velde等設計師成立家品品牌Serax，並在本周舉行的Maison & Objet Paris巴黎家居設計展中展示創作成果。

Ann Demeulemeester最新創作（Dezeen）

在名為「Dé」的系列中，Ann Demeulemeester大量運用最擅長的黑白兩色，亦嘗試在系列中混入點點亮眼的紅。整個系列共有四種不同尺寸的碟子、五種大小的碗子、杯子、espresso杯子、以及牛奶壺，每款作品均用上文藝復興時期發展出的繪畫技法「明暗對照法」（chiaroscuro），利用強烈的明間對比塑造出立體分明的效果。



為了讓遠至中國工匠可以掌握製作「明暗對照法」的技巧，Ann Demeulemeester更特意拍了一段教學短片，讓他們可以藉此學習，而系列中每件作品均由人手製作，足見心思。

Ann Demeulemeester最新創作（Dezeen）

按圖欣賞Ann Demeulemeester餐桌用品系列：

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另一名為「Zoe」的餐具系列中，Ann Demeulemeester分別用四款不同鋼材，打造出一系列觸感獨特的作品。她還以在20世紀初期非常常見的鈾玻璃器皿為靈感，創造出一系列玻璃杯子，藉此證明自己有控制色彩的能力。

Ann Demeulemeester最新創作（Dezeen）

按圖欣賞Ann Demeulemeester餐桌用品系列：

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完成一系列餐桌用品之後，Ann Demeulemeester與丈夫更嘗試以陶瓷創作燈飾，將不可能變成可能。眾所周知，陶瓷這一物料非常沉重，大多只會用來製作器皿。為了將陶瓷轉化成為可製作燈飾的物料，Ann Demeulemeester與丈夫經過多番嘗試，終於研究出可令陶瓷變得又長又薄的技藝，並完成了兩款帶有斜裁及垂墜設計的燈飾，極富Ann Demeulemeester創作特色。

Ann Demeulemeester深明事隔六年再次亮相，大眾定必非常關心她的最新動向。為此，她花盡心思力臻完美，在家品創作中加入自身創作元素，心思十足。而她表示非常喜歡家品製作過程中的寧靜，相信無論是次創作成功與否，在往後的日子不難再次看到她的家品創作。